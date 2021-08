Film stasera in TV da non perdere mercoledì 4 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 4 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Mi stai ammazzando, Susana, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Gael Garcia Bernal in una commedia romantica. Una scrittrice lascia il marito ma lui non si rassegna.

2 young 4 me – Un fidanzato per mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Michelle Pfeiffer e Paul Rudd in una commedia romantica, nella quale una donna si innamora di un uomo più giovane di lei.

Film drammatico da vedere stasera in tv



The Specials – Fuori dal comune, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Vincent Cassel in un film dei registi di Quasi Amici. Due uomini dedicano la loro vita all’assistenza dei ragazzi affetti da autismo.

Spaccapietre, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Salvatore Esposito in un dramma su un rapporto tra padre e figlio. Un bracciante vedovo e disoccupato deve badare al suo bambino.

Film commedia da vedere stasera in tv



Miami Beach, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia di Carlo Vanzina ambientata tra le spiagge della Florida.

Non mi scaricare, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Jason Segel e Kristen Bell una commedia sentimentale. Due ex fidanzati si ritrovano nella stessa struttura vacanziera con compagni diversi.

Film di azione da vedere stasera in tv



Honest Thief, ore 21:15su Sky Cinema Collection

Liam Neeson in un film d’azione. Un rapinatore di banche vuole costituirsi per cambiare vita ma un paio di poliziotti corrotti cercano di incastrarlo.

No escape – Colpo di Stato, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film d’azione con Owen Wilson. Un ingegnere trasferitosi nel Sud-Est asiatico si ritrova nel mezzo di un Colpo di Stato.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Mia piccola Monky, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Commedia svedese in cui una famiglia intraprende un viaggio per scoprire le origini della scimmia trovata in cortile.

Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn), ore 21:00 su Sky Cinema Action



Film solitario sulla villain DC Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie. Stavolta la ragazza dovrà fronteggiare Maschera Nera.

Film horror da vedere stasera in tv



30 giorni di buio, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Josh Hartnett in un horror in cui un gruppo di vampiri semina il panico in un posto in cui per 30 giorni non ci sarà la luce del sole.

Film thriller da vedere stasera in tv



The Departed, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson e Matt Damon in un remake capolavoro di Martin Scorsese.

The Quake – Il terremoto del secolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



A Oslo, uno studioso scopre che la Norvegia sarà colpita da un potentissimo sisma.

The circle, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Emma Watson e Tom Hanks in un thriller. Una ragazza assunta da un’azienda di social media è costretta a condividere ogni dettaglio della sua vita su internet.

Film biografico da vedere stasera in tv



L’ultima gara, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Raoul Bova in un docufilm insieme ai campioni olimpici di nuoto Massimiliano Rosolino e Filippo Magnini.

I programmi in chiaro



Superquark, ore 21:25 su Rai 1



Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2



Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

Quasi nemici, ore 21:20 su Rai 3



Daniel Auteuil in una commedia satirica incentrata su un rapporto tra professione e allieva.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

All together now – La musica è cambiata, ore 21:20 su Canale 5



Altra puntata dello show musicale condotto da Michelle Hunziker, con alcuni concorrenti in gara che battagliano per un montepremi.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1



Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7



Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

A casa con i suoi, ore 21:25 su Nove

Matthew McConaughey e Sarah Jessica Parker in una commedia. Un uomo che vive ancora a casa con i suoi genitori cerca la donna da sposare.