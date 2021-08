Film stasera in TV da non perdere domenica 1 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 1 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Intrigo: Morte di uno scrittore, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Thriller con Ben Kingsley. Uno scrittore organizza l’omicidio della moglie ma il corpo della donna scompare.

Contraband, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Mark Wahlberg e Kate Beckinsale in un action thriller in cui un uomo, per saldare un debito, accetta una pericolosa missione verso Panama.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Cafè de Flore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Film drammatico con Vanessa Paradis. Due storie si uniscono a distanza di anni e in due luoghi diversi.

Blackbird – L’ultimo abbraccio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Susan Sarandon e Kate Winslet in un toccante film targato Sky Original. Una donna gravemente malata cerca di riunire la famiglia dopo eventi destabilizzanti.

Il mercante di pietre – The stone merchant, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Harvey Keitel è un mercante di pietre che, convertitosi all’Islam, decide di aderire ad Al Qaeda.

Film commedia da vedere stasera in tv



Made in Italy, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Liam Neeson e suo figlio in un film con spunti autobiografici. Un artista inglese cerca di ricucire il rapporto con il figlio durante un soggiorno in Toscana.

Sliding Doors, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Gwyneth Paltrow in un film nel quale la vita di una persona si sdoppia in base alla scelta presa.

I soliti idioti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio nel film sui due personaggi nati dalla loro vena comica.

Imprevisti digitali, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Tre vicini di casa di mezza età si uniscono per combattere i social network.

Faccio un salto a l’Avana, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Enrico Brignano e Francesco Pannofino in una commedia. Un uomo scopre che il fratello creduto morto è in realtà a Cuba.

Film di azione da vedere stasera in tv



Colombiana, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Zoe Saldana in un film d’azione. Una fredda assassina cerca i killer dei suoi genitori.

Film western da vedere stasera in tv



Terra di confine – Open range, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Kevin Costner dirige e interpreta un western ambientato nella frontiera dell’ovest.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Donnie Darko, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Il film che ha lanciato la carriera di Jake Gyllenhaal. Un teenager riceve la visita di un coniglio parlante che gli annuncia la fine del mondo.

Film d’animazione da vedere stasera in tv



Pupazzi alla risposta, Uglydolls, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Film d’animazione con le voci italiane di Achille Lauro, Federica Carta e Diletta Leotta.

Film biografico da vedere stasera in tv



Wild, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Reese Witherspoon e Laura Dern in una storia biografica. Una ragazza decide di affrontare un lungo viaggio dopo il fallimento del suo matrimonio e la morte della madre.

I programmi in chiaro



Si accettano miracoli, ore 21:25 su Rai 1



Commedia con Alessandro Siani, Fabio De Luigi e Serena Autieri. Un giovane viene condannati ai servizi sociali in una casa famiglia diretta dal prete fratello.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2



Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3



Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

The other wife – L’altra moglie, ore 21:20 su Rete 4



Una donna viene sconvolta dalla doppia vita del marito e si trova inseguita da un assassino.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5



Drama ambientato in un hotel di inizio secolo in cui si alternano amori, tragedia e divertimento.

Colorado, ore 21:20 su Italia 1



Nuovi appuntamenti con il varietà comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

L’età dell’innocenza, ore 21:15 su La7



Daniel Day Lewis, Winona Ryder e Michelle Pfeiffer in un film in costume di Martin Scorsese.

Prospettive di un delitto, ore 21:30 su TV8



Forest Whitaker e Dennis Quaid in un thriller. Durante un comizio, il presidente degli Stati Uniti viene colpito da un’arma da fuoco.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove



Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.