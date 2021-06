Omicidio a Easttown, la serie tv con Kate Winslet arriva su Sky e NOW

Mercoledì 9 giugno su Sky e NOW arriva uno dei titoli più attesi dell’anno, la miniserie HBO 'Omicidio a Easttown - Mare of Easttown', con protagonista una Kate Winslet in grandissima forma, sette episodi che ci terranno incollati allo schermo dall'inizio alla fine. Nel cast altri nomi di spicco, tra cui Jean Smart, Guy Pierce, Julianne Nicholson e Evan Peters Condividi:

Arriverà su Sky e NOW il 9 giugno alle 21.15 uno fra i titoli più attesi e apprezzati dell’anno, la miniserie HBO OMICIDIO A EASTTOWN, con Kate Winslet. Nella serie, in sette episodi, di cui è anche produttrice, l’attrice premio Oscar per The Reader – A voce alta interpreta Mare Sheehan, una detective di una cittadina della Pennsylvania che indaga su un caso di omicidio mentre la sua vita va a rotoli. Un crime drama che esplora il lato più oscuro delle comunità più chiuse, e come la famiglia e i drammi del passato possano definire il nostro presente. Omicidio a Easttown dove vedere la serie tv con Kate Winslet

approfondimento Omicidio a Easttown, la trama della serie tv con Kate Winslet Creatore della serie nonché sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo è Brad Ingelsby (Tornare a vincere, Il fuoco della vendetta – Out of the furnace). La regia è di Craig Zobel (The Hunt, Manglehorn, The Leftovers). Alla colonna sonora originale, invece, l’italiano Lele Marchitelli (The Young Pope, La Grande Bellezza, Loro).

Omicidio a Easttown, di cosa parla la serie tv approfondimento Omicidio a Easttown, il cast: Kate Winslet è Mare Sheehan. FOTO La storia di Omicidio a Easttown è ambientata nei sobborghi di Philadelphia. Protagonista la disincantata detective Mare Sheehan, che si ritrova a indagare sull’omicidio di una giovanissima ragazza madre in un momento in cui deve affrontare anche una serie di problemi personali legati al suo travagliato passato più recente.

approfondimento Omicidio a Easttown, la serie tv con Kate Winslet su Sky dal 9 giugno Mare, che è una piccola celebrità locale grazie a un tiro da record durante una partita di basket del liceo un quarto di secolo prima, nel frattempo è tormentata pure da un altro caso vecchio ormai di un anno e mai risolto, la sparizione della figlia di una sua ex compagna di scuola. Un caso che l’ha messa a dura prova e che ha spaccato la comunità, sempre più scettica sulle sue capacità.