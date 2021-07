È stata la mano di Dio, le prime foto del film di Sorrentino

Grande attesa per “È stata la mano di Dio”, nuovo film di Paolo Sorrentino che prenderà parte alla 78esima edizione del Festival di Venezia , che si terrà dall’1 all’11 settembre 2021. In occasione di tale annuncio, Netflix ha diffuso le prime foto ufficiali del progetto del regista premio Oscar.

“È stata la mano di Dio” racconta la storia di un giovane ragazzo nella Napoli degli anni Ottanta. Una realtà alquanto tumultuosa, al tempo, nella quale crescere. La sua vicenda è costellata di gioie inattese, così come di vere e proprie tragedie. Fa parte di certo del primo caso l’arrivo della leggenda del calcio mondiale Diego Armando Maradona.

Così come nella vita di tutti, gioia e tragedia si intrecciano, mostrando lentamente cosa il destino abbia in serbo per il protagonista, anche se lui non è in grado di rendersene conto. Il suo nome è Fabietto e per raccontare la sua storia Paolo Sorrentino ha fatto ritorno nella sua città. Un film così personale non poteva trovare altra ambientazione. Un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.

Non vi è ancora una data ufficiale per il lancio del film. È facile pensare come tale annuncio giungerà in seguito alla presentazione a Venezia. Ciò che è certo, però, è che la proiezione in cinema selezionati e l’aggiunta al catalogo Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW, avverrà entro la fine del 2021.