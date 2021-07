Film stasera in TV da non perdere domenica 25 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 25 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1944 – La battaglia di Cassino, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Film bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, con Franco Nero.

Film drammatico da vedere stasera in tv



L’uomo che vide l’infinito, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film biografico con Jeremy Irons che racconta la storia di un genio della matematica a Cambridge.

Padri e figlie, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Gabriele Muccino dirige Russell Crowe e Amanda Seyfried in un intenso dramma familiare.

John Q, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Denzel Washington in un film che tocca il tema scottante della sanità in America. Un operaio, disperato per la malattia del figlio, prende in ostaggio dei medici.

Profumo – Storia di un assassino, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Ben Whishaw e Alan Rickman in un film tratto da un famoso romanzo. Un efferato assassino vuole plasmare il profumo perfetto grazie all’odore delle ragazze da lui uccise.

Film commedia da vedere stasera in tv



Matrimonio alle Bahamas, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Massimo Boldi in una commedia. Le nozze tra due giovani scateneranno incomprensioni.

L’asilo dei papà, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Eddie Murphy e Angelica Huston protagonisti di una commedia american che deve dei padri disoccupati aprire un asilo.

Il tempo delle mele 2, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Sequel del film adolescenziale con Sophie Marceau. La protagonista è alle prese con la sua prima cotta.

Il funerale è servito, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Chris Rock e Martin Lawrence nel remake americano della commedia inglese Funeral Party.

Alibi.com, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Un uomo si mette a capo di una società che crea alibi per qualsiasi tipo di situazione.

Tiramisù, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Fabio De Luigi in una commedia degli equivoci. Un tiramisù finisce per determinare le scelte della vita di un uomo.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Tax Collector, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Shia LaBeouf in un action del regista di Fury. Uno spietato esattore di tasse deve vedersela con il ritorno di un gangster in città.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



La legge della notte, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Ben Affleck interpreta il figlio di un poliziotto che diventa un gangster all’epoca del Proibizionismo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Ca$h, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Heist comedy con Jean Dujardin, Jean Reno e Ciaran Hinds. Un ladro gentiluomo studia una sofisticata truffa per vendicare la morte del fratello.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il concorso, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Keira Knightley nel biopic di una storica battaglia femminista andata in scena a Londra.

I programmi in chiaro



Vivi e lascia vivere, ore 21:25 su Rai 1



Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini in una serie tv in cui una famiglia si ritrova a che fare con segreti di vario genere.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2



Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3



Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

Delitto ai Caraibi, ore 21:20 su Rete 4



Una poliziotta di Parigi si reca ai Caraibi per uno stage ma verrà coinvolta nelle indagini per un omicidio.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5



Drama ambientato in un hotel di inizio secolo in cui si alternano amori, tragedia e divertimento.

Colorado, ore 21:20 su Italia 1



Nuovi appuntamenti con il varietà comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Spiriti nelle tenebre, ore 21:15 su La7



Michael Douglas e Val Kilmer sono un ingegnere e un cacciatore che devono fermare due leoni.

MIB II – Men in Black II, ore 21:30 su TV8



Will Smith e Tommy Lee Jones tornano nel sequel del famoso film di fantascienza.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove



Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.