Space Jam 3, spunta l'ipotesi Dwayne Johnson

Il regista di “Space Jam: A New Legacy” ipotizza un terzo capitolo. The Rock e il mondo del wrestling potrebbero cambiare le carte in tavola

Trascorsi gli anni e cambiato il protagonista, “Space Jam” continua a far sognare i più giovani e non solo. Da Michael Jordan a LeBron James, “ Space Jam: A New Legacy ” ha fatto registrare un incasso decisamente sorprendente.

Il regista Malcolm D. Lee guarda al futuro nel corso di un’intervista concessa a Entertainment Weekly. Un sequel del suo film non sarebbe da escludere, anzi: “Molto dipende da quanto i fan risponderanno positivamente. Credo sia stata posta l’asticella molto in alto con Michael Jordan nel primo film. Ora, altrettanto, con LeBron James. Si trascende lo sport. Chi altri potrebbe trovare spazio in quell’universo. Mai dire mai, anche se servirebbe una sceneggiatura particolarmente buona, che non risulti ripetitiva rispetto a quanto già proposto. Al tempo stesso, però, ne dovrebbe raccogliere lo spirito e proseguire su quella scia”.

Space Jam: a New Legacy, le foto ufficiali del film con LeBron James

“Dwayne Johnson sarebbe di certo una scelta interessante. Sarebbe qualcosa di diverso. Magari potrebbe tornare al wrestling. Sarebbe interessante”.

Un’idea che non è un annuncio, tutt’altro. Allo stato attuale non vi è nulla ma il pubblico ha già iniziato a rispondere in maniera positiva sul web a questa possibilità. Ciò, insieme agli ottimi numeri registrati da questo secondo capitolo, potrebbe stuzzicare la fantasia dei produttori. Si tratterebbe di un’avventura ideale per The Rock, che non ha di certo paura di cimentarsi nel confronto con grandi classici. Basti pensare a quanto fatto con i due film sequel di “Jumanji”.

Space Jam: A New Legacy, trama

Il nuovo film del franchise, con protagonista LeBron James, è uscito il 16 luglio negli Stati Uniti, al cinema e in contemporanea su HBO Max. In Italia, invece, troverà spazio in sala il 23 settembre 2021.

La trama ruota intorno a LeBron e suo figlio Dom. i due si ritrovano intrappolati in un mondo digitale da una malvagia intelligenza artificiale. Il padre farà di tutto per tornare a casa insieme al giovane figlio. Guiderà Bugs, Lola Bunny e l’intera banda dei Looney Tunes verso la vittoria sul campo da basket contro i campioni digitalizzati dell’IA. Tunes contro Goons nella sfida che ridefinirà il rapporto con il figlio.