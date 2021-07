Film stasera in TV da non perdere domenica 18 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 18 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



Come se non ci fosse un domani – Long short story, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia romantica con Rafe Spall. Un uomo, perennemente indeciso, si ritrova magicamente avanti nel tempo.

Film drammatico da vedere stasera in tv



127 ore, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Danny Boyle dirige James Franco nella vera storia di uno scalatore rimasto intrappolato per giorni in un canyon.

Film commedia da vedere stasera in tv



Sapore di mare 2 – Un anno dopo, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Sequel del famoso film ambientato durante le vacanze estive in Italia.

Gli indifferenti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Trasposizione cinematografia dell’opera di Alberto Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi ed Edoardo Pesce.

Nonno scatenato, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Robert De Niro e Zack Efron in una commedia. Un anziano vedovo trascina il nipote in Florida per un viaggio di trasgressione.

Ritorno al crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Alessandro Gassman, Marco Giallini e Gianmarco Tognazzi nel sequel del film Sky Original.

Il peggior Natale della mia vita, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi in una commedia natalizia. Un genero deve avere a che fare con dei suoceri molto severi.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Paddington 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Seconda avventura del film sull’orsetto pasticcione, con Hugh Grant nel cast.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Commedia americana nella quale un padre di famiglia organizza una gita verso un famoso parco divertimenti.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Out of Sight, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Jennifer Lopez e George Clooney in un thriller di Steven Soderbergh. Un rapinatore gentiluomo evade dal carcere e prende in ostaggio una poliziotta.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Midway, ore 21:00 su Sky Cinema Action



War movie diretto dall’esperto regista Roland Emmerich. Nell’atollo di Midway la Marina statunitense reagisce agli attacchi del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale.

Film thriller da vedere stasera in tv



Original Sin, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Antonio Banderas e Angelina Jolie in un thriller. Un uomo sposa una bellissima donna che però nasconde dei segreti.

Film biografico da vedere stasera in tv



Miss Potter, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Reneé Zellweger e Ewan McGregor nella biografia della scrittrice Beatrix Potter.

Black Mass: l’ultimo gangster, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Johnny Depp nella storia vera di Jimmy Bulger, uno dei criminali più ricercati d’America.

I programmi in chiaro



Vivi e lascia vivere, ore 21:25 su Rai 1



Elena Sofia Ricci e Massimo Ghini in una serie tv in cui una famiglia si ritrova a che fare con segreti di vario genere.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Kilimangiaro Estate ore 21:20 su Rai 3



Format estivo del noto programmo che ritorna alla scoperta del mondo e delle bellezze naturali.

The next three days, ore 21:25 su Rete 4



Russell Crowe, Liam Neeson ed Elizabeth Banks in un thriller. Un uomo è disposto a tutto pur di salvare la moglie, ingiustamente carcerata.

Grand Hotel – Intrighi e Passioni, ore 21:20 su Canale 5



Drama ambientato in un hotel di inizio secolo in cui si alternano amori, tragedia e divertimento.

Colorado, ore 21:20 su Italia 1



Nuovi appuntamenti con il varietà comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Scoprendo Forrester, ore 21:15 su La7



Sean Connery interpreta un burbero romanziere che viene avvicinato da uno studente, desideroso di imparare i segreti della scrittura.

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:30 su TV8



Dwayne “The Rock” Johnson e Sean William Scott in una commedia d’azione. Un avventuriero deve ritrovare il figlio di un miliardario.

Cambio moglie, ore 21:15 su Nove

Programma in cui si mette in atto un esperimento sociale: due donne cambiano casa e marito per mettersi alla prova.