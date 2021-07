Film stasera in TV da non perdere mercoledì 14 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 14 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Duplicity, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Clive Owen e Julia Roberts in una commedia da spionaggio. Due spie industriali uniscono i loro intenti per impadronirsi di alcuni segreti.

The Secret – Le verità nascoste, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un film sui crimini di guerra. Una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo credendo sia il suo carnefice.

Insomnia, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Al Pacino e Robin Williams in un film di Christopher Nolan. Un detective deve indagare su un omicidio in Alaska ma sarà ricattato dal colpevole.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Che fine ha fatto Bernadette?, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Cate Blanchett è una donna che abbandona la vita da casalinga per riappropriarsi delle sue passioni.

Edison – L’uomo che illuminò il mondo, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Benedict Cumberbatch nel biopic su Thomas Edison e il suo percorso da pioniere dell’industria elettrica.

Regine del campo, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Kad Merad in una commedia calcistica al femminile. Con i colleghi maschi sospesi per rissa, un allenatore si affida a una squadra femminile per evitare la retrocessione.

Baaria, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Giuseppe Tornatore dirige uno splendido cast corale in una storia di grandi amori e travolgenti utopie.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una spia al liceo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Miley Cyrus in una teen comedy. Una giovane investigatrice, ingaggiata dall’FBI, si finge studentessa per indagare sulla figlia di un pentito.

Un povero ricco, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Renato Pozzetto e Ornella Muti in una commedia. Un miliardario paranoico decide di sperimentare una vita da nullatenente.

Un matrimonio impossibile, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Michael Douglas nel remake di una commedia di successo. Due consuoceri agli antipodi si scontrano prima di un matrimonio.

Film romantico da vedere stasera in tv



Dalle 5 alle 7: due ore per l’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Commedia romantica con Glenn Close. A New York, un aspirante scrittore intraprende una storia con una donna sposata.

Film di azione da vedere stasera in tv



L’ultimo samurai, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise e Ken Watanabe in un film epico. Un capitano della cavalleria americana accetta di entrare nelle truppe dell’Imperatore in Giappone.

Calibro 9, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Marco Bocci e Michele Placido nel sequel del film cult anni ’70 “Milano Calibro 9”.

Resa dei conti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Bruce Willis e Claire Forlani in un action. Un ladro viene coinvolto in una pericolosa rapina dalla sua ex fidanzata.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Pan – Viaggio sull’isola che non c’è, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Rivisitazione del classico Peter Pan trasformato in una sorta di prequel, con Hugh Jackman.

I programmi in chiaro



Superquark, ore 21:25 su Rai 1



Torna il noto programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Uomini e Donne: La scelta, ore 21:20 su Canale 5



Il programma di Maria De Filippi sbarca in prima serata con un best of delle ultime edizioni.

Chicago Fire, ore 21:20 su Italia 1



Nota serie tv ambienta a Chicago che racconta avventure, inquietudini e amori di un gruppo di pompieri.

Hunting Hitler, ore 21:15 su La7



Documentario sulla morte di Hitler. Alcuni documenti dell’FBI sostengono che l’uomo non si sia mai ucciso e potrebbe essere ancora vivo.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Enrico Papi conduce un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Fratelli d’Italia, ore 21:25 su Nove

Film comico a episodi con Jerry Calà, Christian De Sica e Massimo Boldi con il filo conduttore di un’auto d’epoca.