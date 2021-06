Brothers, Glenn Close nel cast del film

Brothers, la produzione della pellicola

Stando sempre a quanto riportato dal sito, Josh Brolin e Peter Dinklage interpreteranno due fratelli, nessuna informazione invece sul personaggio di Glenn Close; alcune fonti hanno aggiunto che la pellicola sarà sviluppata sulla celebre commedia I gemelli con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito (FOTO) per la regia di Ivan Reitman.

Brothers sarà diretto da Max Barbakow, mentre la sceneggiatura sarà curata da Macon Blair and Etan Cohen.

Non ci sono notizie per quanto riguarda l’eventuale data di inizio delle riprese e la possibile distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti i dettagli e gli sviluppi futuri.