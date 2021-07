Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica Missione Rio, trailer

Il secondo episodio della divertentissima trilogia sulle avventure della peggiore spia della Francia è imperdibile e giunge al cinema per la prima volta in italiano

Dopo la spedizione all'ombra delle piramidi, l'Agente Speciale 117, nome in codice di Hubert Bonisseur de la Bath, vola in Brasile per una nuova avventura: “Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio”, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 29 Luglio . Anche questa volta la missione si annuncia piena di divertimento e colpi di scena, come rivela il trailer. L'attore Jean Dujardin , protagonista della pellicola, questa volta va sulle tracce di un ex nazista, un pericoloso criminale di guerra.

Mancano poche settimane e anche i fan italiani dell'Agente Speciale 117 potranno ridere di gusto con le avventure della maldestra spia protagonista della saga francese di successo, divenuta un cult Oltralpe. Il secondo capitolo, che vede ancora una volta nel ruolo del personaggio principale l'attore Jean Dujardin, arriverà per la prima volta nelle sale italiane il prossimo 29 Luglio. Ci sarà da ridere di gusto, come è evidente dalle immagini del trailer italiano disponibile online. Spiagge lunghissime e foreste amazzoniche sono lo sfondo di questa nuova caccia all'uomo: oggetto delle mire della spia un ex criminale di guerra.

approfondimento

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo

“Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Rio” è il secondo film della trilogia diretta da Michel Hazanavicius (Premio Oscar per “The Artist”, film del 2011). Il film segue “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Missione Cairo”, uscito nel 2006 in Francia e solo lo scorso 1° Luglio in Italia. Il capitolo ambientato a Rio è invece uscito in Francia nel 2009. Il terzo e ultimo, dal titolo “Agente speciale 117 al servizio della Repubblica - Allarme rosso in Africa nera”, sarà invece presentato in anteprima a chiusura del Festival di Cannes 2021, poi disponibile per il pubblico delle sale francesi ad agosto e per quello italiano a settembre.

La spia di Dujardin

Si mette ancora alla prova con la mimica facciale Jean Dujardin, attore Premio Oscar per “The Artist” nel 2012. Questa volta il personaggio di cui è interprete è di tutt'altra pasta ma non per questo gli ha portato meno fama: Dujardin si è rivelato un ottimo interprete per Hubert Bonisseur de la Bath, l'Agente speciale 117, peggior spia della Francia, “brillante imbecille” (così lo ha definito l'attore), che però ha conquistato il pubblico con la sua eleganza, la sua mimica e la sua adorabile sconsideratezza.