È uscito il trailer italiano del primo film della serie cinematografica Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica, con Jean Dujardin nei panni della spia francese. Protagonista della divertentissima trilogia che oltralpe è già un successo strepitoso, l'attore fa quasi dimenticare il suo collega celeberrimo, quel James Bond che ormai è l'agente per antonomasia.



Questo primo capitolo ha come sottotitolo Missione Cairo ed è portato per la prima volta in Italia da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Finalmente la saga - che è un cult straordinario in Francia - arriverà anche da noi.



Agente Speciale 117 è stato creato da Jean Bruce addirittura prima di quando Ian Fleming scrisse i celeberrimi romanzi che hanno come protagonista l'agente 007, il Bond di cui sopra.



Il primo assaggio di questa epopea tutta spionaggio e divertimento lo avremo a partire dal 1° luglio, la data in cui Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo uscirà nelle sale italiane.

A essere coinvolti in questo progetto sono due Premi Oscar davvero da chapeau (e usiamo chapeau non a caso, dato che stiamo parlando di artisti francesi. E anche la parola artista non è a caso, come vedremo tra poco).



Si tratta infatti di Michel Hazanavicius e Jean Dujardin, rispettivamente regista e protagonista del film pluripremiato The Artist.

Anche in questo caso codesta accoppiata vincente firma un gioiellino notevole, con Hazanavicius che dirige Dujardin in maniera mirabile. E non manca nemmeno l’altro elemento di un’altra (doppia) accoppiata: Bérénice Bejo, l’attrice che con Dujardin ha recitato in The Artist (accoppiata numero uno) che è inoltre la moglie del regista Michel Hazanavicius (accoppiata numero due). Insomma, un triangolo (solo professionale, intendiamoci!) che si rivela davvero aureo.



Per gustarci il secondo capitolo della trilogia non bisognerà aspettare molto: dal 29 luglio le incredibili gesta dell’Agente Speciale 117 proseguiranno con la seconda avventura dal titolo Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Missione Rio, ancora una volta diretta da Michel Hazanavicius.



Il nome segnato nella sedia da Director cambierà soltanto per l'epilogo, la cui regia è curata da Nicolas Bedos (La Belle Époque). Il terzo film si intitola Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica – Allarme rosso in Africa nera e arriverà nei nostri cinema il prossimo settembre, ancora distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.