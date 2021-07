Hugh Jackman pronto a tornare nei panni di Wolverine? FOTO

Stanco e provato dagli anni di duro allenamento e dieta, Hugh Jackman aveva infine detto addio all’amato personaggio. Un’immagine di Boss Logic, e non solo, potrebbe però annunciare una gradita sorpresa Condividi:

Hugh Jackman, attore pluripremiato e interprete dell'iconico Wolverine nella saga cinematografica degli X-Men a partire dal 2000, fa sperare i fan in un suo ritorno sullo schermo nei panni del celebre mutante. L'attore australiano ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram personale uno scatto in compagnia di Kevin Feige, produttore cinematografico e presidente dei Marvel Studios. La foto, pubblicata via Instagram Story insieme ad un'altra in cui campeggiano gli inconfondibili artigli del personaggio, ha indotto i fan a supporre che ci siano novità all'orizzonte per l'attore australiano che però ha chiarito in passato di non voler più interpretare quel ruolo.



Che cosa ha postato Hugh Jackman approfondimento I migliori film in uscita a luglio e dove vederli. FOTO I fan degli X-Men sono particolarmente attenti in queste ore a quanto sta pubblicando Hugh Jackman sul suo profilo Instagram personale: l'attore australiano si è reso protagonista di una serie di operazioni online che hanno fatto interrogare i fan sul suo futuro. Due contenuti, in particolare, sono oggetto di interesse: due foto, visibili su Instagram Story, pubblicate a distanza ravvicinata. In una foto l'attore posa in compagnia di Kevin Feige, il capo dei Marvel Studios; il secondo contenuto invece è una ricondivisione di una fan art dal profilo di Bosslogic, artista ed illustratore con un grande seguito in rete, che raffigura l'artiglio di Wolverine. In realtà lo scatto fotografico non è recente ma risale al 2013, per la precisione al Comic-Con di San Diego, convention internazionale ed evento imperdibile per gli appassionati di fumetto, videogiochi ed intrattenimento multi genere di cui l'attore è stato ospite in qualità di interprete di spicco di titoli incentrati sul supereroe dei fumetti della Marvel Comics. Che siano indizi che riguardano un nuovo progetto dell'attore australiano? I fan ci sperano, naturalmente. Ma è anche possibile che si tratti di un fugace momento di malinconia, un tributo di Hugh Jackman al personaggio che gli ha donato tanto successo e un'enorme visibilità, una fase considerevole della sua carriera cui comunque ha detto addio, come confermano le sue dichiarazioni degli ultimi anni.