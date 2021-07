Film stasera in TV da non perdere domenica 4 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 4 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Produzione comica con venature crime con Alessandro Gassmann, Marco Giallini e Ilenia Pastorelli.

Tutte lo vogliono, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Enrico Brignano. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolò.

Una spia e mezzo, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Dwayne “The Rock” Johnson e Kevin Hart in una commedia d’azione. Un agente CIA vittima di bullismo in passato recluta il bullo per una missione.

10 giorni senza mamma, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Fabio De Luigi interpreta un marito che deve gestire da solo tre figli quando la moglie va in vacanza a Cuba.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Dopo il matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Julianne Moore e Michelle Williams protagoniste nel remake del film di Susanne Bier.

Alfredino – Una storia italiana, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Serie TV Sky Original sulla vicenda di Alfredino Rampi, con Anna Foglietta nel ruolo della madre.

Film di azione da vedere stasera in tv



Edge of tomorrow – Senza domani, ore 21:00 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise ed Emily Blunt in un interessante film d’azione. Un militare coinvolto in una lotta contro gli alieni rivive lo stesso giorno all’infinito.

Killing Season, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Robert De Niro e John Travolta in un action. Un ex ufficiale americano incontra un soldato serbo dopo la guerra in Bosnia.

Wake Up – Il risveglio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Jonathan Rhys Meyers in un film d’azione. Risvegliatosi in ospedale senza memoria, un uomo deve riprendersi la sua vita dopo essere stato scambiato per un killer.

The Courier, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Jeffrey Dean Morgan e Mickey Rourke in un action. Un corriere viene ingaggiato per consegnare una valigetta a un introvabile boss della malavita.

Film fantasy da vedere stasera in tv



GGG – Il grande gigante gentile, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Adattamento da parte di Steven Spielberg del romanzo di Roald Dahl, con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante.

Film di avventura da vedere stasera in tv



I sogni segreti di Walter Mitty, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Ben Stiller è un timido photo-editor che affronta un pericoloso viaggio per ritrovare un negativo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Memorie di un assassino – Memories of Murder, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Il regista e l’attore di “Parasite” in un film ispirato a una storia vera in cui due poliziotti e un detective indagano su un serial killer.

Femme Fatale, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Antonio Banderas e Rebecca Romjin in un thriller. Una ladra creduta morta viene fotografata al Festival di Cannes.

Film musicale da vedere stasera in tv



L’assistente della star, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Dakota Johnson in una storia di riscatto. L’assistente di una cantante realizza il sogno di diventare producer.

I programmi in chiaro



Una voce per Padre Pio 2021, ore 21:25 su Rai 1



Concerto benefico in nome di Padre Pio con – tra gli altri – Albano, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Katia Ricciarelli.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Basket, Pre Olimpico Maschile, su Rai 3



La finale di basket maschile che decreterà la Nazionale che andrà alle Olimpiadi.

Solo per vendetta, ore 21:20 su Rete 4



Nicolas Cage in un action drama. Un insegnante vede sconvolgere la sua vita dopo l’aggressione di sua moglie.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:20 su Canale 5



Blake Lively in una love story soprannaturale di una donna che smette di invecchiare.

Colorado, ore 21:20 su Italia 1



Nuovi appuntamenti con il varietà comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Operazione sottoveste, ore 21:15 su La7



Esilarante commedia antimilitarista con Cary Grant e Tony Curtis. Il viaggio improbabile di un sommergibile guasto attraverso le Filippine.

Antonino Chef Academy, ore 21:30 su TV8



Lo chef Antonino Cannavacciuolo mette alla prova 10 aspiranti chef per scoprire il migliore.

Supernanny, ore 21:25 su Nove



L’educatrice Lucia Rizzi protagonista del format volto a risolvere delicate situazioni familiari.