Film stasera in TV da non perdere sabato 3 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 3 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv

Alfredino – Una storia italiana, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Serie TV Sky Original sulla vicenda di Alfredino Rampi, con Anna Foglietta nel ruolo della madre.

Lo stato della mente, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Richard Gere e Peter Dinklage in una pellicola sul mondo della psichiatria. Un dottore sperimenta una cura su tre pazienti convinti di essere Gesù Cristo.

Film commedia da vedere stasera in tv



Un principe tutto mio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Julia Stiles interpreta una studentessa che si innamora del Principe di Danimarca e deve decidere tra seguire il cuore e il sogno di diventare medico.

Masterminds – I geni della truffa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Zach Galifianakis, Owen Wilson e Kristen Wiig in una commedia. Per conquistare una nuova fiamma, un autista decide di derubare la sua compagna.

Ricomincio da me, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Jennifer Lopez in una commedia sulla voglia di riscatto. A causa di un curriculum falso, una quarantenne ottiene il lavoro dei suoi sogni ma dovrà combattere per mantenerlo.

Finalmente la felicità, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia. La vita di un uomo cambia completamente quando scopre di avere una sorellastra brasiliana.

Film di azione da vedere stasera in tv



Jack Reacher – Punto di non ritorno, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Tom Cruise torna a vestire i panni di Jack Reacher nel secondo capitolo della saga.

The Courier, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Jeffrey Dean Morgan e Mickey Rourke in un action. Un corriere viene ingaggiato per consegnare una valigetta a un introvabile boss della malavita.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



E venne il giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Mark Wahlberg in un film di M. Night Shyalaman. La scomparsa delle api genera una catastrofe planetaria che porta le persone al suicidio.

Film di avventura da vedere stasera in tv



I sogni segreti di Walter Mitty, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ben Stiller è un timido photo-editor che affronta un pericoloso viaggio per ritrovare un negativo.

Film horror da vedere stasera in tv



Resident Evil, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Primo storico capitolo della saga tratta dai noti videogiochi, con Milla Jovovich protagonista.

Doomsday, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Rhona Mitra e Bob Hoskins in un horror. Un team di soldati e scienziati viene inviato in Scozia per scoprire l’origine di un virus mortale.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Scooby!, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Nuovo film di animazione su Scooby Doo, noto personaggio creato da Hanna & Barbera.

Film thriller da vedere stasera in tv

La baia del silenzio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Claes Bang e Olga Kurylenko interpretano una coppia che deve reagire alla scomparsa del figlio.



Swallow, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Haley Bennett in un dramma psicologico. Una giovane sposa sfoga i suoi turbamenti interiori ingerendo oggetti non commestibili.

I programmi in chiaro



UEFA Euro 2020 – Quarti di finale, ore 20:30 su Rai 1



Una gara dei quarti di finale di Euro 2020, la più recente edizione degli Europei di calcio.

La doppia faccia del mio passato, ore 21:20 su Rai 2



Affetta da disturbo post traumatico da stress, una donna si trasferisce in un’altra città. Ma il suo passato la perseguita.

Una strada verso il domani – Ku’damm 63, ore 21:20 su Rai 3



Prosegue la saga di Caterina Schollack e delle sue figlie, con le donne che affronteranno i cambiamenti degli anni ’60.

Una vita, ore 21:20 su Rete 4



Telenovela che tratta le storie avvincenti di alcune famiglie di Madrid del Diciannovesimo Secolo.

The Winner is…ore 21:20 su Canale 5



Talent show condotto da Gerry Scotti che approda in prima serata. I concorrenti si sfidano per la vittoria finale.

Shrek e vissero felici e contenti, ore 21:20 su Italia 1



Il più recente capitolo della saga dell’orco verde. Per colpa di Tremotino, Shrek si ritrova in un mondo in cui non ha mai conosciuto Fiona.

Downtown Abbey, ore 21:15 su La7

Serie rivelazione ambientata nei primi anni del ‘900 con protagonista una famiglia aristocratica britannica.

Squadra 49, ore 21:30 su TV8

Joaquin Phoenix e John Travolta in un film di azione. Un pompiere rimane intrappolato in un edificio in fiamme mentre gli altri cercano di salvarlo.

Il delitto di Avetrana, ore 21:25 su Nove

Ad Avetrana, nell’agosto del 2010, la giovanissima Sarah Scazzi viene uccisa. Inizia un caso tra i più eclatanti del nostro Paese.