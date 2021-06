Film stasera in TV da non perdere martedì 29 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 29 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film horror da vedere stasera in tv



Fantasy Island, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Michael Pena e Maggie Q in un horror. Alcune persone vengono ospitate in un hotel nel quale i sogni diventano realtà ma anche gli incubi.

Film drammatico da vedere stasera in tv



12 anni schiavo, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film premio Oscar che racconta la storia di Solomon Northup, violinista di colore nato libero e poi venduto come schiavo.

Lord of war, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Nicolas Cage in un film post bellico. Un detective insegue un trafficante che vende armi ai dittatori.

La partita perfetta, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Tratto da una storia vera. Una squadra di baseball formata da bambini messicani deve affrontare un lungo viaggio per una partita.

Across the Universe, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Film con Jim Sturgess ed Evan Rachel Wood basato interamente sulle canzoni dei Beatles.

Ragazzi miei, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Clive Owen protagonista di un emozionante film drammatico ispirato a una storia vera.

Alfredino – Una storia italiana, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Serie TV Sky Original sulla vicenda di Alfredino Rampi, con Anna Foglietta nel ruolo della madre.

Film commedia da vedere stasera in tv



Il missionario, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia francese in cui un ex detenuto inseguito dalla malavita si rifugia sulle Alpi venendo scambiato per il nuovo parroco.

Ave, Cesare!, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Film corale dei fratelli Coen con George Clooney, Scarlett Johansson e Josh Brolin. Su un set cinematografico s’intrecciano svariate storie.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Due genitori in conflitto per non ottenere l’affido dei figli.

Film di azione da vedere stasera in tv



Bad Boys for life, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Terzo film della saga dei due detective interpretati dalle star Will Smith e Martin Lawrence.

Affari di famiglia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Willem Dafoe e Matt Dillon in un intrigante thriller. Per evitare il carcere, un killer diventa l’informatore del detective che lo ha arrestato.

Pacific Rim, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Charlie Hunnam e Idris Elba in un film di Guillermo Del Toro. Gli umani devono contrastare i kaiju pilotando alcuni robot.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Motherless Brooklyn, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Edward Norton protagonista e regista di un noir-poliziesco ambientato a Brooklyn. Un detective con la sindrome di Tourette indaga sull’uccisione del suo mentore.

I programmi in chiaro



UEFA Euro 2020 – Ottavi di finale, ore 20:30 su Rai 1



Una gara degli ottavi di finale di Euro 2020, la più recente edizione degli Europei di calcio.

I casi della giovane Miss Fisher, ore 21:20 su Rai 2



Spinoff della serie “Miss Fisher – Delitti e Misteri”, basata sui romanzi di Kerry Greenwood.

White Oleander – Oleandro bianco, ore 21:20 su Rai 3



Michelle Pfeiffer e Allison Lohman in un thriller tratto da un best seller di Janet Finch.

Innamorato pazzo, ore 21:20 su Rete 4



Adriano Celentano e Ornella Muti sono un autista di bus e una principessa che si innamorano a Roma.

New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5



Famoso medical drama con Ryan Eggold che tratterà anche il tema del COVID-19.

Hunger Games – La ragazza di fuoco, ore 21:20 su Italia 1



Jennifer Lawrence nel secondo capitolo della nota saga tratta da una serie di romanzi.

The Royals Revealed – I segreti della corona, ore 21:15 su La7



Serie di documentari nei quali si fa luce sui segreti e le controversie dei reali d’Inghilterra.

Un marito di troppo, ore 21:30 su TV8



Uma Thurman, Colin Firth e Jeffrey Dean Morgan in una commedia romantica. Alla vigilia del matrimonio, una psicologa scopre di essere già sposata.

Speed, ore 21:25 su Nove

Keanu Reeves e Sandra Bullock in un film di azione. Su un bus è presente una bomba: in caso la velocità si abbassasse, esploderà.