Come un gatto in tangenziale 2: annunciata la data di uscita

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è pronto a fare il suo arrivo nelle sale cinematografiche del Bel paese, come riportato nelle scorse ore dall’ ANSA .

Antonio Albanese e Paola Cortellesi si preparano a regalare spensieratezza e divertimento al grande pubblico. Dopo il successo della pellicola che ha anche conquistato ben tre vittorie alla settantatreesima edizione dei Nastri d’argento nelle categorie Miglior commedia, Miglior attrice in un film commedia e Miglior attore in un film commedia, i due protagonisti sono ora pronti per tornare a rivestir i panni di Giovanni e Monica.

Come un gatto in tangenziale: al via le riprese del sequel

Massimiliano Orfei, ad di Vision Distribution, ha dichiarato: “La distribuzione del film, nei nostri obiettivi, rappresenta il grande evento cinematografico che decreterà il ritorno in sala del grande pubblico e la vera ripartenza del mercato. Con l'uscita il 26 agosto, il grande cinema popolare italiano si prende una data che è stata sempre appannaggio dei grandi blockbuster hollywoodiani, in uno dei periodi più ricchi della stagione distributiva. Un'operazione che ha tutti i numeri per cambiare i modelli distributivi. Il suo successo è fondamentale non solo per Vision, per i produttori e per il film ma per le prospettive di crescita dell'intera industria nazionale”.