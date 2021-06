Thor: Love and Thunder, Chris Pratt parla di Chris Hemsworth

Cresce sempre di più la curiosità per vedere l’attore australiano , classe 1983 , nel nuovo lavoro targato Marvel. Come riportato da Comic Book , Chris Pratt ha parlato della performance del collega nel corso di una recente intervista.

Chris Pratt: “È fantastico”

approfondimento

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth annuncia la fine delle riprese

Nelle scorse ore Chris Pratt si è pronunciato in merito all’interpretazione del protagonista della pellicola, stando a quanto rilanciato dal magazine. L’attore ha dichiarato. “Hemsworth è fantastico, è così bravo. Le persone saranno veramente scioccate quando vedranno cosa è stato in grado di fare, cosa lui e Taika sono stati in grado di fare per Thor 4. È di un altro livello”.