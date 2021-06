Spiral-L'Eredità di Saw, una clip del film con Chris Rock

Arriverà al cinema dal 16 giugno, il reboot della saga horror campione di incassi. Nell'attesa, ecco un video in anteprima Condividi:

E' un eredità affascinante, quella di Spiral, nono film del famoso franchise Horror “Saw”. L'Enigmista con le sue trappole mortali ha terrorizzato gli spettatori di tutto, entrando di diritto nell'empireo dei grandi cattivi del cinema horror. Grazie a una figura carismatica come quella di Chris Rock e al ritorno dietro alla macchina da presa di Darren Lynn Bousman (già autore di Saw II – La soluzione dell’enigma) la pellicola sceglie di raccontare da capo la storia. Spiral- L''eredità arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal 16 giugno .

Spiral-L'eredità di Saw, la trama del film approfondimento Saw 10: Chris Rock sta già pensando a un sequel di Spiral? Una mente sadica mette in atto una contorta forma di giustizia in SPIRAL, il nuovo adrenalinico capitolo della saga di SAW.

Lavorando all'ombra di uno stimato veterano della polizia (Samuel L. Jackson), lo sfrontato detective Ezekiel “Zeke” Banks (Chris Rock) e il suo partner alle prime armi (Max Minghella) si occupano di una sconvolgente indagine su omicidi che ricordano l'inquietante passato della città. Inconsapevolmente intrappolato in un mistero che si infittisce sempre di più, Zeke si trova al centro del morboso gioco dell'assassino.

Spiral - L'Eredita di Saw, il cast approfondimento I 45 migliori film horror Il film è diretto da Darren Lynn Bousman (Saw II – La soluzione dell’enigma, Repo! The Genetic Opera) e scritto da Josh Stolberg (Saw Legacy, Avatar – La leggenda di Aang) & Peter Goldfinger (Saw Legacy, Piranha 3D). Il cast del film comprende Chris Rock (Fargo, Top Five), Max Minghella (The Handmaid’s Tale, Le idi di marzo), Marisol Nichols (Riverdale, Teen Wolf) e Samuel L. Jackson (Pulp Fiction, Snakes on a Plane). Spiral - L'Eredita di Saw È prodotto da Oren Koules (Saw – L’enigmista, John Q) e Mark Burg (Saw – L’enigmista, L’intruso). I produttori esecutivi sono: Daniel Jason Heffner (Saw – L’enigmista, Repo! The Genetic Opera), Chris Rock, James Wan (Saw – L’enigmista, The Conjuring), Leigh Whannell (Saw – L’enigmista, L’uomo invisibile), Stacey Testro (Saw – L’enigmista, Jigsaw), Jason Constantine (Saw – L’enigmista, I mercenari - The Expendables), Gregg Hoffman e Kevin Greutert (Saw IV, Leatherface). Il direttore della fotografia è Jordan Oram (Cinema of Sleep, The Porter); la scenografia è a cura di Anthony Cowley (Dexter, Dig), il montaggio di Dev Singh (Resident Evil, La casa delle bambole - Ghostland); la musica è opera di Charlie Clouser (Saw – L’enigmista, Wayward Pines); i costumi sono stati creati da Laura Montgomery (Suicide Squad, What We Do in the Shadows).