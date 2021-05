Saw 10: Chris Rock sta già pensando a un sequel di Spiral?

L'attore ha rivelato che starebbero già parlando di un seguito. Senza voler proiettarsi troppo in avanti, ha affermato che, se il film in uscita avrà successo al botteghino, lui sarebbe già pronto a lavorare sul nuovo capitolo

"Ne stiamo parlando. Abbiamo lavorato per fare sì che questo primo film uscisse bene, perciò non vogliamo proiettarci troppo in là. Però se il primo andrà bene, io sarei già pronto a lavorare sul secondo. Poi non vorrei fare spoiler, ma posso dire che Spiral lascia le porte aperte a un proseguimento", ha dichiarato Chris Rock durante un'intervista al sito web Comicbook.