L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha drasticamente colpito il mondo dell’intrattenimento comportando una serie di modifiche e rinvii nei piani di produzione. Poco fa Sony Pictures Italia ha condiviso un breve teaser, dalla durata di pochi secondi, mostrando in anteprima alcune immagini del lavoro diretto da Paul W. S. Anderson , regista di Resident Evil e Alien vs. Predator.

Monster Hunter, la trama

Nei mesi scorsi Sony Pictures Italia ha distribuito anche il trailer ufficiale italiano condividendo la sinossi della pellicola, questo il testo: “Dietro al nostro mondo, ce n'è un altro: un mondo popolato da pericolosi e potenti mostri che dominano il loro territorio con ferocia mortale. Quando il tenente Artemis (Milla Jovovich) e la sua squadra speciale vengono trasportati tramite un portale dal nostro mondo al nuovo, rimangono senza parole”.

Il testo poi continua: “Nel suo disperato tentativo di tornare a casa, il coraggioso tenente incontra un misterioso cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli hanno permesso di sopravvivere in questa terra ostile. Di fronte a implacabili e terrificanti attacchi da parte dei mostri, i guerrieri si uniscono per combattere e trovare un modo per tornare a casa”.