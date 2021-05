Cops 2, al vie le riprese delle nuove storie firmate Sky Original

Battuto il primo ciak in Puglia, nella magnifica cornice del Salento, tra Lecce e Nardò, per Cops 2 - Una banda di poliziotti. Due nuove storie sulle esilaranti avventure del commissariato di Apulia, rinomato per essere, un tempo, il paese più tranquillo d’Italia

Da Claudio Bisio a Tullio Solenghi, tutti i componenti del cast

Dopo il grande successo delle prime due storie di Cops - Una banda di Poliziotti, andate in onda nel dicembre 2020, sono iniziate, come già annunciato, le riprese della della seconda stagione. Questa nuova produzione, firmata da Sky Original realizzata con Banijay Studios Italy vede alla regia per la seconda volta Luca Miniero, mentre la sceneggiatura è stata affidata a Sandrone Dazieri e allo stesso Miniero. Con il regista torna anche il grande cast corale che aveva contraddistinto le prime storie: da Claudio Bisio nel ruolo del Commissario Cinardi che, dopo anni di gloriosa carriera, è ancora in cerca della tanto agognata tranquillità a Pietro Sermonti, il sovraintendente Nicola Gargiulo, soprannominato ironicamente O'sicc per la sua forma fisica; e poi Giulia Bevilacqua l’ispettore Maria Crocefissa Cercola, vera donna del sud, madre e moglie; Francesco Mandelli, il fanatico agente scelto Benny The Cop. Nella squadra anche Guglielmo Poggi nel ruolo di Tommaso, il giovane centralinista del commissariato e Dino Abbrescia, ovvero Zu Tore, che si è ripreso il suo posto da cuoco ambulante di Apulia.

Nella bizzarra squadra ci sono anche Gaia Messerklinger nei panni di Catia, giovane, bella e inesperta magistrato al suo primo incarico; Massimo De Lorenzo che sarà Don Mamolo, il parroco di Apulia con problemi di “cuore”; Ninni Bruschetta alias Il Conte, un nobile decaduto che vive con l’anziana madre; e Tullio Solenghi ovvero Don Filippo, il messo Vaticano inviato dalla Santa Sede per affiancare Cinardi in una delle indagini e a cui darà del gran filo da torcere.