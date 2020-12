Cops, il cast: Francesco Mandelli è Benny The Cop

L’attore interpreta un poliziotto esaltato nella comedy in due appuntamenti, in onda lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema Uno e in streaming su Now Tv. Nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito

approfondimento Cops- Una banda di poliziotti, su Sky Cinema una nuova commedia con Claudio Bisio Attore, regista, conduttore televisivo, cantante e doppiatore e chi ne ha più ne metta. Francesco Mandelli riesce a sorprenderci sempre, ogni volta che ci capita di vederlo in qualche sua nuova interpretazione. Quello che sicuramente non gli manca è la grande duttilità che gli ha permesso, per esempio, di essere regista nel 2018 del film “Bene ma non benissimo”, teen movie che ha come tema il problema toccante del bullismo, ma poi anche di essere uno dei protagonisti dei due appuntamenti di Cops– Una banda di poliziotti (che vedremo il 14 e il 21 dicembre su Sky Cinema) in cui riemerge la sua vena “demenziale“ che tanto successo gli aveva portato con il ruolo da coprotagonista nella serie “I soliti idioti”. Per Cops, film diretto da Luca Miniero, che vede nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Dino Abbrescia, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito, Mandelli veste i panni Benedetto, detto, per l’appunto Benny, un poliziotto fanatico ed esaltato sempre pronto a tirar fuori la pistola d’ordinanza anche quando non è strettamente necessario.