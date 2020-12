Aspettando Cops, ecco tutti i Poliziotti da ridere su Sky On Demand

In attesa dell’arrivo del film con Claudio Bisio e Stefania Rocca su Sky Cinema Uno, arriva una collezione dedicata alle commedie con le forze dell'ordine declinate in chiave comica. e sabato 12 e domenica 13 dicembre su Sky Cinema Comedy va in onda la doppia maratona dedicata agli "sbirri" più divertenti del grande schermo.

Lunedì 14 e 21 dicembre va in onda in prima visione tv su Sky Cinema Uno Cops – Una banda di poliziotti, film in due puntate prodotto da Sky Italia e Banijay Italia e diretto da Luca Miniero (Benvenuti al sud), con Claudio Bisio, Stefania Rocca, Francesco Mandelli e Pietro Sermonti.

In attesa dell’action comedy ambientata nell’immaginaria Apulia, cittadina del Salento così tranquilla da non registrare nessun crimine, con tanto di rischio di chiusura del commissariato locale e decisione da parte dei poliziotti di “movimentare la situazione” per evitare il trasferimento, Sky Cinema Comedy ha in serbo un doppio appuntamento a tema davvero speciale E tutti i film in programmazione a eccezione di Una pallottola spuntata con Leslie Nielsen saranno disponibili anche On Demand all’interno della Collezione POLIZIOTTI DA RIDERE a partire dal 12 dicembre.

approfondimento Cops, il cast: Claudio Bisio è il Commissario Cinardi Sabato 12 e domenica 13 dicembre doppia maratona sul canale 309 di Sky con tutti i più spassosi film che hanno per protagonisti poliziotti, commissari, detective, “sbirri”… insomma, le forze dell’ordine, o forse sarebbe meglio dire, visti i guai combinati da alcuni dei personaggi coinvolti, del disordine.

Diciotto film che spaziano tra grandi classici e successi recenti. Fra gli intramontabili troviamo veri e propri cult come Accadde al penitenziario con Alberto Sordi, Peppino De Filippo e Aldo Fabrizi, o ancora il leggendario La pantera rosa di Blake Edwards, con Peter Sellers nei panni – anzi, nell’impermeabile – dell’ispettore Clouseau. E ancora: Bud Spencer (scopri i 10 migliori film del grande Bud) sbirro dal cuore buono in Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre e in Chissà perché… capitano tutte a me e Arnold Schwarzenegger improbabile infiltrato in Un poliziotto alle elementari.