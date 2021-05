Cinema in sala, da The Father a Un altro giro: i film in uscita

14/22

La trama di Io rimango qui è incentratata su Steffi che ha una vita perfetta: è giovane, è innamorata ed è in partenza per Parigi dove col fidanzato faranno l’amore per la prima volta. Tutto cambia non appena riceve una diagnosi inaspettata: non ha molto tempo da vivere. Contro il parere dei suoi genitori che le hanno vietato di andare in gita, scappa di casa per raggiungere Parigi con l’aiuto di Steve, un ragazzo ribelle conosciuto da poco. Ha inizio un viaggio avventuroso durante il quale Steffi capirà cosa conta davvero nella vita.