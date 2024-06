300, in arrivo una serie TV tratta dal film di Zack Snyder

Variety riporta in esclusiva che presso Warner Bros. Television è in fase di sviluppo un adattamento TV del film diretto dal regista di Watchmen, tra gli altri. I dettagli esatti della trama sono ancora in fase di definizione, ma le fonti dicono che la serie servirà come prequel della pellicola del 2007. Per adesso, non ci sono ancora né uno sceneggiatore né una piattaforma collegati al progetto. Zack Snyder, che ha diretto e co-sceneggiato "300", è in trattative per dirigere e produrre esecutivamente la serie

Arriverà prossimamente una serie televisiva tratta dal film diretto da Zack Snyder (con il supporto di Frank Miller) intitolato 300, uscito nel 2007.

A riportare in esclusiva questa notizia è il magazine americano Variety, che rivela che presso Warner Bros. Television è in fase di sviluppo iniziale questo adattamento televisivo.

I dettagli esatti della trama sono ancora in fase di definizione, ma le fonti dicono che la serie servirà come prequel della pellicola del 2007. Per adesso, non ci sono ancora né uno sceneggiatore né una piattaforma collegati al progetto.

Gli accordi sono ancora in fase di negoziazione, spiegano le fonti di Variety, ma Zack Snyder, che ha diretto e co-sceneggiato 300, è in trattative per dirigere e produrre esecutivamente la serie.



Deborah Snyder, che ha prodotto esecutivamente 300, tornerebbe come produttrice esecutiva sotto il marchio della loro casa di produzione, Stone Quarry, con a bordo anche Wesley Coller di Stone Quarry. Gianni Nunnari, Mark Canton e Bernie Goldmann, tutti produttori del film, sono anch'essi in trattative per tornare.