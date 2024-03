Rebel Moon 2, trailer e cosa sapere del film di Zack Snyder

Il trailer appena uscito della seconda parte del film Rebel Moon conferma la voglia di Zack Snyder di fare prodotti ad alto, altissimo livello. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo. "Rebel Moon, La sfregiatrice" arriva su Netflix il 19 aprile, a quattro mesi di distanza dalla prima parte



È uscito il trailer di Rebel Moon 2 e, già da queste prime immagini, si può confermare che la voglia di osare di Zack Snyder è sempre al top.





Il regista di Watchmen e 300 è riuscito ancora una volta a fare tanto rumore e a mettere molta carne al fuoco. Annunciato durante la giornata di ieri, 17 marzo, preannunciato da una locandina di Rebel Moon - Parte 2 (Rebel Moon - La sfregiatrice), il trailer della seconda parte del film (che Zack Snyder avrebbe voluto fare uscire in un'unica volta) porta gli spettatori nel vivo dell'azione.

Il primo capitolo del film, infatti, ci serviva soprattutto per scoprire i vari personaggi, mentre questa seconda parte ci porta nel bel mezzo della trama, e dell'azione.

La seconda parte dell'epopea spaziale esce a distanza di quattro mesi dalla prima. "Sarà una storia a sé stante, in cui è arrivato il momento di combattere”, dice Snyder.

Rebel Moon, La sfregiatrice arriva su Netflix il 19 aprile, a quattro mesi di distanza dalla prima parte.

Come dichiarato a The Hollywood Reporter da Snyder, che è regista e sceneggiatore, rimane la voglia di realizzare anche un terzo film. Nel frattempo sono previsti anche un podcast, una graphic novel e un libro fotografico.

Intanto è stata confermata, ma ancora senza data di uscita, anche la versione estesa. Potete guardare il trailer di Rebel Moon 2 nel video che trovate in fondo a questo articolo.

"Un film a sé stante" Il co-sceneggiatore di Rebel Moon, Kurt Johnstad, ha dichiarato a THR a proposito della seconda parte: “Direi che è sicuramente un film a sé stante ed è un film molto diverso. Non riunisce una squadra come il primo. Il team è stato ormai formato e ora è il momento di combattere. Credo che la versione per gli spettatori maggiori di 14 anni sia di due ore, o forse di più, ma è una corsa senza sosta su montagne russe di azione e colpi di scena. E il finale è spettacolare”.

La trama di Rebel Moon 2 Dopo lo scontro con l'ammiraglio Noble, i combattenti raccolti dal personaggio interpretato da Sofia Boutella (ossia Kora) sono pronti a iniziare la loro guerra contro l'impero. Ora e i guerrieri sopravvissuti si preparano a sacrificare tutto, combattendo al fianco del coraggioso popolo di Veldt per difendere un villaggio che un tempo era pacifico. Alla vigilia della battaglia, i guerrieri dovranno affrontare ciascuno il proprio passato, rivelando ognuno il motivo per cui combattono.

Intanto il villain interpretato da Ed Skrein continua a dare loro la caccia, dietro ordine di Balisarius. Proprio queste sono le premesse da cui parte il trailer di Rebel Moon 2. Il video che anticipa quello che vedremo prosegue attraverso scene al ralenti in cui vediamo battaglie ed esplosioni, il tutto a suon di musica a dir poco epica.

I dettagli del progetto

Il progetto è interpretato anche da Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Doona Bae e Anthony Hopkins.

“C’è sicuramente molta più storia nella parte iniziale”, ha affermato Johnstad a proposito della versione estesa. “Avrete sicuramente molto più Jimmy e vedrete il suo arco narrativo, e avrete molta più Kora e il Mondo Madre. Avrete un’introduzione diversa di Noble e di alcuni personaggi minori come Aris (Sky Yang), che è il soldato del Mondo Madre che difende il personaggio di Sam nel granaio. Si potrà così dare uno sguardo interessante al motivo per cui ora è costretto a essere un soldato asservito e a come ci è arrivato. Quindi il suo arco narrativo è molto più definito. Ma a grandi linee, ci sono più personaggi e, conoscendo Zack, c’è più azione e spettacolo. C’è sicuramente molta più mitologia e una comprensione più approfondita del Mondo Madre e delle sue intenzioni, e di ciò contro cui si scontra la ribellione. Per raccontare tutto ci vorrebbe un film di almeno quattro ore”, come riporta The Hollywood Reporter.

Di seguito trovate il trailer di Rebel Moon 2.