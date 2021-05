Snake Eyes: G.I. Joe Origins, il primo teaser trailer ufficiale

Snake Eyes: G.I. Joe Origins, cosa sappiamo

Un nuovo inizio per la saga, nella speranza di poter lanciare definitivamente il progetto cinematografico, con un impatto sul pubblico che possa giustificare nuove pellicole. Un titolo che giunge dopo “G.I. Joe – La nascita dei Cobra” e “G.I. Joe – La vendetta”.

Cast del tutto rinnovato, con protagonista Henry Golding, affiancato da Andrew Koji come Storm Shadow e Ursula Corbero come Baronessa. Spazio anche a Samara Weaving, che interpreterà Scarlett, così come Haruka Abe nei panni di Akiko, Tahehiro Hira in quelli di Kenta e Iko Uwais in quelli di Hard Master.

Questo terzo film della saga mira a raccontare le origini di uno dei G.I. Joe più amati dal pubblico, fin dal lancio della serie di action figures. Si tratta, appunto, di Snake Eyes. Questi è un ninja tenace e solitario, entrato a far parte di un antico clan giapponese, Arashikage. Non è un discendente diretto ma un membro onorario, avendo salvato la vita dell’erede.

Giunto in Giappone, riceve un addestramento alla via del ninja, cambiando per sempre la sua vita. Per la prima volta, infatti, ottiene ciò che più ha desiderato: una casa. Di colpo però il suo passato viene svelato, il che porrà in grande discussione il suo onore di combattente e la sua lealtà nei confronti degli Arashikage.