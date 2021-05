Black Widow, Scarlett Johansson e Florence Pugh nel primo video

Il 7 luglio il nuovo film del MCU farà il proprio esordio al cinema in Italia, per poi approdare su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, due giorni dopo

Si avvicina sempre più l’esordio al cinema del primo film standalone dedicato a “ Black Widow ” all’interno del MCU. Si tratta dell’ultima pellicola che vedrà Scarlett Johansson in questo ruolo, dopo gli eventi di “Avengers: Endgame”. La pellicola, infatti, non guarda al futuro. È ambientata nel passato e avrà il compito di gettare luce sulle vicende precedenti l’ingresso di Vedova Nera negli Avengers.

Nel filmato si vedono le due impegnate in una sequenza action per le vie di Budapest (finalmente i fan avranno risposta in merito a quanto accaduto in città tra Natasha e Clint Barton). Sono in fuga in auto e devono liberarsi da un’inseguitrice in moto intenzionata a farle fuori. Una serata speciale per Scarlett Johansson, quella del “MTV Movie & TV Awards”, avendo ottenuto il Generation Award.

Black Widow, trama e cast

L’uscita di “Black Widow” è stata rinviata numerose volte a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Si è infine deciso di portare la pellicola al cinema e in digitale, in contemporanea, il 9 luglio 2021. La visione in streaming avverrà su Disney+, visibile anche su Sky Q e NOW, dietro pagamento dell’accesso VIP. La stessa strategia adottata per “Mulan” e “Raya e l’ultimo drago”. Un lieve cambio di programma rispetto agli Stati Uniti, per quanto riguarda i cinema italiani. L’esordio in sala nel nostro Paese avverrà due giorni prima, il 7 luglio 2021.

Nel film viene alla luce un pericoloso complotto, che spinge Natasha Romanoff a fronteggiare il lato più oscuro del proprio passato. Una nuova forza è sulle sue tracce e non si fermerà dinanzi a nulla, pur di distruggerla. Molto prima di diventare parte degli Avengers, Vedova Nera ha reciso i propri rapporti con una parte del proprio passato. Si è lasciata alle spalle delle relazioni che ora sarà costretta e resuscitare. Una sfida sul campo non facile, così come quella in ambito privato.

Scarlett Johansson torna nei panni di Natasha Romanoff, ovvero Vedova Nera, affiancata da Florence Pugh in quelli di Yelena Belova. David Harbour sarà invece Alexei, ovvero The Red Guardian, mentre Rachel Weisz interpterà Melina.