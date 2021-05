Incetta di riconoscimenti per la serie WandaVision, ma c'è gloria per molti. Da Scarlett Johansson a Sacha Baron Cohen, passando per l'indimenticato Chadwick Boseman . Sono alcuni dei premiati della prima serata degli MTV Movie & TV Awards 2021, che si è svolto al Palladium di Los Angeles. Due notti dedicate alle migliori produzioni dello scorso anno. In Italia lo show è stato trasmesso in lingua originale dalle 3 del mattino del 17 maggio su MTV al canale 130 di Sky, su MTV Music, canale 131 e canale 704 di Sky, e in streaming su NOW. Martedì 18 maggio alle 3 del mattino andrà in onda sugli stessi canali la prima edizione degli MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED, appendice dedicata ai reality show.

Ecco i vincitori dei vari premi e tra parentesi le categorie: WandaVision (miglior serie tv), To All the Boys: Always and Forever (miglior film), Chadwick Boseman in Ma Rainey’s Black Bottom (miglior performance in un film), Edge of Great in Julie and the Phantoms (miglior momento musicale), Victoria Pedretti in The Haunting of Bly Manor (performance più spaventosa), Kathryn Hahn in WandaVision (miglior cattivo), Sacha Baron Cohen (genio comico), Falcon (Anthony Mackie) e Winter Soldier (Sebastian Stan) in The Falcon and the Winter Soldier (miglior duo), Wanda contro Agatha in WandaVision (miglior combattimento), Leslie Jones in Coming 2 America (miglior performance comica), Chase Stokes e Madelyn Cline in Outer Banks (miglior bacio), Scarlett Johansson (MTV Generation), Regé-Jean Page in Bridgerton (miglior performance rivelazione), Elizabeth Olsen in WandaVision (miglior performance in una serie tv), Anthony Mackie in The Falcon and the Winter Soldier.

Stanotte toccherà a Nikki Glaser comica e stand-up di comedian di successo, condurre la prima edizione degli MTV Movie & TV Awards: UNSCRIPTED. Esagerata, divertente e memorabile, la serata celebrerà i momenti strabilianti, sregolati e spesso drammatici dei reality show più interessanti della televisione. Tra le voci femminili più divertenti e rappresentative della commedia di oggi, Nikki Glaser si è fatta conoscere grazie alle sue interpretazioni incredibilmente oneste “senza copione”. Il suo nuovo programma, The Nikki Glaser Podcast, è stato lanciato a marzo 2021 dopo il grande successo ottenuto dalla conduzione di Up with Nikki Glaser per SiriusXM.

Mtv Movie & Tv Awards: UNSCRIPTED, le nomination

Ecco quali sono le nomination per gli Mtv Movie & Tv Awards: UNSCRIPTED, la sezione dei premi rivolta ai reality.

Miglior docu-reality show: Below Deck Mediterranean, Black Ink Crew New York, Bling Empire , Jersey Shore Family Vacation, Love & Hip Hop: Atlanta

Miglior dating show: 90 Day Fiancé, Ex On The Beach, Love Is Blind, Ready to Love, The Bachelorette

Miglior cast di un reality: 90 Day Fiancé, Jersey Shore Family Vacation, Love & Hip Hop: Atlanta, RuPaul’s Drag Race, The Real Housewives of Atlanta

Miglior serie con competizione: Legendary, RuPaul’s Drag Race, The Challenge, The Circle, The Masked Singer

Miglior serie lifestyle: Deliciousness, Fixer Upper: Welcome Home, Making The Cut, Nailed It!, Queer Eye

Miglior nuova serie UNSCRIPTED: Bling Empire, Cardi Tries, Selena + Chef, The Real Housewives of Salt Lake City, VH1 Family Reunion: Love & Hip Hop Edition

Miglior talk: A Little Late with Lilly Singh, Red Table Talk, The Breakfast Club, The Daily Show with Trevor Noah, Watch What Happens Live with Andy Cohen

Miglior game show comico: Floor Is Lava, “Impractical Jokers, Kids Say the Darndest Things, Nick Cannon Presents: Wild ‘N Out, Ridiculousness

Miglior ospite: Nicole Byer in Nailed It!, Rob Dyrdek in Ridiculousness, RuPaul in RuPaul’s Drag Race, T.J. Lavin in The Challenge, Tiffany Haddish in Kids Say the Darndest Things

Social star rivelazione: Addison Rae, Bretman Rock, Charli D’Amelio, Jalaiah Harmon, Rickey Thompson

Miglior serie real life o crime: Catfish: The TV Show, Evil Lives Here, Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer, Tiger King: Murder, Mayhem and Madness, Unsolved Mysteries

Miglior combattimento: Selling Sunset – Chrishell Stause vs. Christine Quinn, The Real Housewives of New Jersey – Jackie Goldschneider vs. Teresa Giudice, Untucked: RuPaul’s Drag Race – Kandy Muse vs. Tamisha Iman, Keeping Up With The Kardashians – Kourtney Kardashian vs. Kim Kardashian West, Legendary – Law Roach vs. Guest Judge Dominique Jackson

Miglior serie reality internazionale: Acapulco Shore, Geordie Shore, Love Island (UK), ¡Nailed it! México, RuPaul’s Drag Race UK