In precedenza Scarlett Johansson aveva ricevuto 6 nomination agli Mtv Movie and Tv Awards. Nel 2013, attrice era stata premiata grazie alla scena di combattimento presente nel primo film della saga degli Avengers. E la star tornerà presto a indossare il costume della supereroina Marvel, visto che prossimamente la vedremo nell'attesissimo Black Widow, il cinemcomic n cui riprenderà il ruolo di Natasha per approfondirne il passato e introdurre nuovi personaggi legati alla storia della volitiva Avenger di origine russa

Gli MTV Movie & TV Awards 2021

MTV Movie & TV Awards 2021, l'evento in programma il 17 maggio

La 29ª edizione degli MTV Movie & TV Awards si terrà il 16 e 17 maggio 2021. . La prima notte della cerimonia verrà stata presentata da Leslie Jones e sarà riservata ai premi legati al cinema ed alle serie televisive. E per quanto concerne il piccolo schermo il favorito e il titolo Disney WandaVision con cinque nomination per categorie tra cui miglior spettacolo, migliore performance in uno spettacolo e miglior cattivo. Tra le altre serie candidate spiccano Anche Emily a Parigi, The Boys, The Mandalorian

Per quanto concerne i film invece, il favorito è Borat - Seguito di film cinema. Non a caso nel corso della cerimonia Sacha Baron Cohen sarà premiato con il Comedic Genius Award.

La seconda serata verrà presentata da Nikki Glaser è si chiamerà MTV Movie & TV Awards: Unscripted, per i premi dedicati ai programmi "senza copione. Tra i nominati ci sono RuPaul’s Drag Race, Bling Empire, 90 Day Fiancé, The Bachelorette e Legendary.