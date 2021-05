Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 14 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 14 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



La baia del silenzio, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Claes Bang e Olga Kurylenko interpretano una coppia che deve reagire alla scomparsa del figlio.

Rendition – Detenzione illegale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Jake Gyllenhaal e Reese Whiterspoon in uno spy-thriller. Un ingegnere di origine egiziana sparisce misteriosamente al suo ritorno negli Stati Uniti.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Il padrino – Parte II, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Seconda parte della saga cinematografica di Francis Ford Coppola con Al Pacino e Robert De Niro.

Jojo Rabbit, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Black comedy di Taika Waititi con Scarlett Johansson e Sam Rockwell. Un bambino nazista ha Hitler come amico immaginario.

L’inganno, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Remake con Colin Farrell e Nicole Kidman. Un soldato trova soccorso in un collegio femminile finendo per sedurre alcune ragazze.

Film commedia da vedere stasera in tv

Qualunquemente, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Antonio Albanese porta anche sul grande schermo il personaggio di Cetto La Qualunque.

I perfetti innamorati, venerdì ore 21 su Sky Cinema Romance



Commedia con Julia Roberts, John Cusack, Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones. Una coppia di attori finge di andare d’accordo per promuovere un film.

Questi sono i 40, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Paul Rudd e Leslie Mann nella commedia spinoff di “Molto Incinta”, diretta ancora una volta da Judd Apatow.

Est – Dittatura Last Minute, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Lodo Guenzi in un road movie ispirato a una storia vera. Tre ragazzi a Budapest finiscono nei guai a causa di una valigia misteriosa.

South Kensington, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Film con Rupert Everett ed Enrico Brignano, di Carlo Vanzina. Un finanziere affitta ad alcuni italiani le stanze della sua preziosa dimora.

Film di azione da vedere stasera in tv



Hotel Artemis, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jodie Foster e Dave Bautista in un film ambientato nel 2028. Quattro rapinatori feriti cercano riparo in un ospedale clandestino.

2030 – Fuga per il futuro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Nicolas Cage in un film d’azione distopico. Nel 2030 una ragazza si ribella al regime vigente che elimina le persone considerate improduttive.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Matt Damon in un kolossal ambientato in Cina. Due mercenari europei vengono coinvolti in una guerriglia all’ombra della Grande Muraglia.

Ferite mortali, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Steven Seagal interpreta un poliziotto che, dopo aver sventato un attentato al vice Presidente degli USA, viene mandato nei peggiori distretti di Detroit.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Dolittle, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

I programmi in chiaro



Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1



Carlo Conti conduce un varietà in cui due squadre si sfideranno su vari temi nel corso della serata.

N.C.I.S., ore 21:20 su Rai 2



Ennesima stagione della serie tv crime con protagonista Mark Harmon che vede agire un dipartimento speciale della Marina degli Stati Uniti.

Lontano lontano, ore 21:20 su Rai 3



Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli in una commedia. Tre settantenni decidono di cambiare vita e andare all’estero.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Io vi troverò, ore 21:20 su Italia 1



Storico film di azione con Liam Neeson. Un ex agente della CIA deve salvare la figlia che è stata rapita.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, ore 21:30 su TV8



Quarto film della saga di Indiana Jones, con Harrison Ford, Shia LaBeouf e Cate Blanchett.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate.