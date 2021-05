Cena con delitto 2, Edward Norton nel cast

Edward Norton affianca Dave Bautista. Sono loro i primi attori annunciati del sequel, che rivedrà Daniel Craig Condividi:

I lavori per la produzione del sequel di “Knives Out – Cena con delitto” proseguono con successo. Il progetto di Rian Johnson e Ram Bergman vede confermati tre attori di calibro mondiale. Il primo, ovviamente, è Daniel Craig. Il celebre attore britannico sarà presente anche nel secondo capitolo, essendo il protagonista del franchise. La sua presenza sarà costante anche in seguito, mentre il resto del cast varierà da pellicola in pellicola. Con “No Time To Die” Craig ha dato l’addio al personaggio di James Bond, per poi trovare terreno fertile in un nuovo franchise, ricoprendo il ruolo di Benoit Blanc.

approfondimento I migliori film da vedere a maggio Spazio anche a Dave Bautista ed Edward Norton. Il primo conferma la volontà di dare una netta svolta alla propria carriera, accettando sempre più ruoli ben distanti dal genere action, come “Guardiani della Galassia” e l’imminente “Army of the Dead”. Si è cimentato con la fantascienza, recitando in “Blade Runner 2049” e “Dune”, entrambi di Denis Villeneuve, ottenendo ottimi riscontri in termini di pubblico e critica. Il suo recente addio a Drax, dopo il terzo film di James Gunn, si inserisce proprio in questo progetto. Edward Norton torna al cinema dopo “Motherless Brooklyn”, apprezzata pellicola della quale è stato anche regista e sceneggiatore. Il suo ultimo film, in realtà, sarebbe “The French Dispatch” di Wes Anderson, rinviato a causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).