Era stato inserito tra i titoli da vedere su grande schermo in occasione della riapertura dei cinema in Italia ma “Una donna promettente”, il film di Emerald Fennell, uscirà prossimamente e non il 13 maggio come era stato annunciato.

La polemica per il doppiaggio sui social approfondimento I migliori film da vedere a maggio Le ragioni dello slittamento sono legate alla necessità di provvedere nuovamente alla post-produzione dell'audio, a seguito delle polemiche scoppiate in rete per il doppiaggio dell'attrice transgender Laverne Cox. Per il doppiaggio in italiano era stata scelta la voce di Roberto Pedicini, decisione che faceva seguito ai doppiaggi precedenti riservati a Laverne Cox. Si è sempre optato per voci maschili, con Andrea Lavagnino doppiatore per le serie televisive “Doubt - L'arte del dubbio” e “Orange Is The New Black”.

approfondimento Oscar 2021: la lista completa con tutti i vincitori Gli utenti in rete hanno fatto notare a gran voce l'incongruenza di adottare una voce maschile per Laverne Cox che, in quanto donna, doveva essere doppiata da un’interprete dello stesso sesso.

La polemica ha travolto Twitter e Instagram, a seguito del rilascio di alcune clip promozionali per l'imminente uscita italiana da parte della Universal, prontamente ritirate a seguito delle forti reazioni del pubblico. La casa di produzione ha ristampato una nuova versione del poster del film, con la dicitura “prossimamente” a sostituire la data precedentemente annunciata per l'uscita in sala.

5 nomination agli Oscar approfondimento I migliori film di Carey Mulligan, candidata all'Oscar 2021 Il film, che in America è uscito lo scorso dicembre, quasi un anno dopo la presentazione al Sundance Film Festival del gennaio 2020, ha ottenuto importanti riconoscimenti ed ottime recensioni per il modo in cui affronta il tema della violenza sulle donne. Premiato con la statuetta per la miglior sceneggiatura originale all'ultima edizione degli Oscar, riconosciuta ad Emerald Fennell, talentuosa attrice, regista e sceneggiatrice britannica (che ha co-scritto la serie “Killing Eve”). La pellicola aveva ricevuto 5 nomination nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio e Miglior attrice protagonista.

“Una donna promettente” è un film drammatico coi toni della commedia dark appartenente al sottogenere del revenge movie. Un titolo coraggioso e caustico che affronta il tema della violenza sulle donne e quello molto delicato della cultura dello stupro nella società contemporanea. Carey Mulligan, una strepitosa protagonista, decide di vendicare un'amica che ha subito un grave torto nel passato trasformandosi in una vendicatrice spietata ai danni degli uomini che incontrerà sulla sua strada.