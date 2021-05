Guardiani della Galassia 3, addio al Drax di Dave Bautista

Tutto rientrato, anche grazie all’intervento netto di uno dei protagonisti di “Guardiani della Galassia”, Dave Bautista , che interpreta il personaggio di Drax. Un rapporto molto stretto con il regista, evidenziato proprio in quella fase delicata. L’attore, ex wrestler, aveva spiegato di non essere interessato a un nuovo progetto che non coinvolgesse Gunn.

Nel corso di un’intervista rilasciata per la promozione di “ Army of the Dead ”, ha annunciato che “Guardiani della Galassia 3” sarà il suo ultimo lavoro all’interno del MCU: “In termini di obblighi contrattuali, non mi resta che ‘Guardiani della Galassia 3’, che probabilmente rappresenterà l’ultima apparizione di Drax”.

Ne è trascorso di tempo da quelle dichiarazioni e, sorprendentemente, Disney è tornata sui propri passi. L’addio di Bautista è stato però soltanto posticipato di un po’. L’attore ha voglia di dedicarsi ad altri progetti, evitando magari le ore in sala trucco e, soprattutto, di restare a petto nudo per l’intera durata di una pellicola.

Guardiani della Galassia 3, cosa accadrà a Drax?

Le parole di Dave Bautista hanno allertato i fan, che temono la morte dell’amato personaggio. Qualcuno ha anche iniziato a gridare allo spoiler. A spiegare come stiano realmente le cose è stato però lo stesso protagonista, intervenuto con un tweet: “Drax non andrà da nessuna parte. Non sarà però interpretato da me. Quando il terzo film uscirà, io avrà 54 anni. Mi aspetto che da un momento all’altro tutto inizi a cadere…”.

Come detto, il rapporto con James Gunn è molto stretto e le parole del regista non si sono fatte attendere molto. Anche lui si è espresso attraverso il proprio account Twitter: “Per me non può esistere Drax senza di te, amico mio. Sei tu Drax il Distruttore del MCU e, per quanto mi riguarda, non potrai mai essere sostituito. Hai tutto il diritto di fare tutto ciò che vuoi con la tua carriera”.

Volgendo lo sguardo al terzo capitolo del fortunato franchise con Chris Pratt, Zoe Saldana, Karen Gillan, Bradley Cooper e Vin Diesel, Disney ha annunciato il piano di riprese. Durante i lavori che porteranno all’uscita del film, verrà girato anche uno Speciale di Natale, scritto e diretto da James Gunn, proposto su Disney+ a Natale 2022.