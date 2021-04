Army of the Dead: il film di Zack Snyder mescola heist movie e horror

Questo nuovo capitolo dell'arte firmata Snyder vede nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Garret Dillahunt, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo e Huma Qureshi. Army of the Dead racconta il post epidemia di zombie a Las Vegas, con focus su un manipolo di mercenari che fa irruzione nella zona off limits in quarantena per mettere a segno una grossa rapina. Questa nuova prova del regista ultimamente gettonatissimo è anch'essa molto attesa; l'uscita è prevista su Netflix il 21 maggio (visibile anche su Sky Q).

Army of the Dead di Zack Snyder





“Sono davvero entusiasta dell’opportunità di collaborare nuovamente con Netflix mentre espandiamo l’universo di Army of the Dead sia con un prequel internazionale sia esplorando il mondo dinamico dell’animazione. È stata una grande collaborazione e siamo entusiasti che Netflix dia così tanta importanza a questo nuovo progetto, esattamente come gliene stiamo dando noi”, ha dichiarato Zack Snyder.



Anche le parole del protagonista di Army of the Dead, l’attore Dave Bautista qui nel ruolo di Scott World, ben spiegano come questo film non sia la solita pellicola di zombie con i soliti cliché.



“Per farmi partecipare a una pellicola di zombie doveva esserci qualcosa di davvero speciale. Ciò che differenzia questa pellicola è la parte da heist movie della sceneggiatura. Vi sono però svariati strati differenti da analizzare”, ha rivelato Bautista.