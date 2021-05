Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 10 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 10 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di azione da vedere stasera in tv



Twist, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Michael Caine nella moderna rilettura in chiave Sky Original di un romanzo di Charles Dickens.

Scontro tra titani, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film mitologico con Sam Worthington nella parte di Perseo, il semidio che deve scongiurare la fine dell’umanità e combattere Ade.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Lo stato della mente, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Richard Gere e Peter Dinklage in una pellicola sul mondo della psichiatria. Un dottore sperimenta una cura su tre pazienti convinti di essere Gesù Cristo.

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Blake Lively in una love story soprannaturale di una donna che smette di invecchiare.

Film commedia da vedere stasera in tv



Moschettieri del Re – La penultima missione, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandrea e Rocco Papaleo sulle nuove avventure di D’Artagnan e i Tre Moschettieri.

Paper Planes – Ai confini del cielo, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Sam Worthington è un padre che riesce a ricucire il rapporto con il figlio grazie a degli aeroplanini di carta.

Sex Tape – Finiti in rete, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Jason Segel e Cameron Diaz in una commedia americana. Una coppia mette per sbaglio su internet un suo filmato hot.

SuperFantozzi, ore 21:15 su Premium Cinema 3



In questo capitolo di Fantozzi Paolo Villaggio ripercorre un viaggio nella storia per raccontare le sfortune dell’uomo.

Film romantico da vedere stasera in tv

Ghost – Fantasma, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Classico con Patrick Swayze e Demi Moore. Il fantasma di un uomo assassinato cerca di proteggere la sua ragazza.



Amore, cucina e curry, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Helen Mirren in una commedia romantica a sfondo culinario. Una chef dichiara guerra a un bistrot indiano, sottovalutando il rivale.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Moon, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sam Rockwell in un visionario sci-fi movie diretto da Duncan Jones. Un astronauta inizia a soffrire di allucinazioni e paranoie.

Film horror da vedere stasera in tv



You’re Next, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Una banda di assassini interrompere le celebrazioni casalinghe per un anniversario di matrimonio.



IT – Capitolo 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Seconda parte del remake di IT con James McAvoy, Jessica Chastain e Bill Hader. Tratto dal romanzo di Stephen King.

Film biografico da vedere stasera in tv



Un amico straordinario, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Tom Hanks in un film sull’amicizia. Il giornalista Lloyd Vogel intervista Fred Rogers, conduttore di uno show per bambini.

I programmi in chiaro



Chiamami ancora amore, ore 21:25 su Rai 1



Greta Scarano e Simone Liberati in una miniserie. Anna ed Enrico si lasciano dopo 11 anni di matrimonio e un figlio.

A Napoli non piove mai, ore 21:20 su Rai 2

Tre ragazzi affetti da disturbi psicologici si uniranno casualmente con esiti tragicomici.

Report, ore 21:00 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

John Wick, ore 21:20 su Italia 1



Il film che ha rilanciato la carriera di Keanu Reeves. A un ex sicario ammazzano il cane: si vendicherà in modo sanguinolento.

Il giurato, ore 21:15 su La7



Alec Baldwin e Demi Moore in una pellicola giuridica. Una madre scelta come giuria popolare per un processo di mafia verrà messa sotto scacco da un boss.

Bruno Barbieri – 4 Hotel, ore 21:30 su TV8



Lo chef Bruno Barbieri mette alla prova 4 gestori di hotel in giro per l’Italia per scoprire il migliore, regione per regione.

Fuori in 60 secondi, ore 21:25 su Nove

Nicolas Cage e Angelina Jolie in un film di azione. Un ex ladro d’auto deve rubare 50 vetture in una notte per salvare il fratello.