Helen Mirren: "Un onore lavorare con Checco Zalone"

"Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme".

Del resto che fra il premio Oscar, Helen Mirren (per The Queen nel 2007) e Checco Zalone ci fosse del feeling era noto da tempo. Era stata la stessa l'attrice britannica a dichiarare lo scorso ottobre di adorare il comico pugliese, ammettendo di essere interessata a lavorare ad un progetto insieme a lui. E il progetto si è concretizzato dopo pochi mesi. Helen Mirren è la grande star del video La Vacinada, realizzato da Zalone per promuovere l'assunzione del vaccino, come ha spiegato anche la star di The Queen nel comunicato diffuso. Ricordiamo inoltre che la stessa Mirren possiede una masseria a Tiggiano, in provincia di Lecce, nel basso Salento.