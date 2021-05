Lady Killer, Blake Lively protagonista di un cinecomic

In lavorazione un nuovo cinecomic, ispirato a un fumetto Dark Horse. Si tratta di “ Lady Killer ”, che farà il proprio esordio su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW . Iniziano a circolare alcune informazioni in merito, tra le quali il nome della protagonista.

Al centro della scena vi sarà Blake Lively, impegnata anche come produttrice in questo caso, al fianco di Kate Vorhoff, per “B for Effort” e Mike Richardson e Keith Goldberg, per Dark Horse Entertainment.

Scelta Diablo Cody per la stesura della sceneggiatura. Un nome decisamente noto, impegnata in lavori come “Juno”, “Young Adult” e “Powerpuff”. Un progetto che porta avanti la collaborazione tra la piattaforma di streaming e la celebre casa editrice. Tutto ciò ha portato negli ultimi anni alla realizzazione di “Polar”, con Mads Mikkelsen e “The Umbrella Academy”. Nel prossimo futuro arriverà inoltre “Mystery Girl”, interpretato da Tiffany Haddish e diretto da McG.