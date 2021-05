Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 8 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 8 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



47 Ronin, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Keanu Reeves in un film ambientato nella mitologia giapponese. Un mezzosangue si unisce a un esercito di samurai.

Dead Man Walking – Condannato a morte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Sean Penn e Susan Sarandon in un capolavoro firmato da Tim Robbins. Una suora cerca di evitare la condanna a morte di un carcerato.

Il padrino, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Capolavoro di Francis Ford Coppola con Marlon Brando che interpreta il boss Vito Corleone.

Film commedia da vedere stasera in tv



I predatori, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Primo film da regista di Pietro Castellitto. Una truffa ai danni di un’anziana signora intreccia le vite di due famiglie.

I predatori, ore 21:45 su Sky Cinema Collection



Primo film da regista di Pietro Castellitto. Una truffa ai danni di un’anziana signora intreccia le vite di due famiglie.

I tuoi, i miei e i nostri, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Dennis Quaid e Renè Russo nel remake del film “Appuntamento sotto il letto”. Due vedovi si innamorano ma i figli sono contrari al matrimonio.

Cercasi Susan disperatamente, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Il film che lanciò Madonna anche nel mondo del cinema. Una casalinga insoddisfatta rimane invischiata in un intrigo.

Impiegato del mese, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Dane Cook e Jessica Simpson in una commedia. Per far colpo su una ragazza, un uomo vuole vincere il premio dato da un centro commerciale.

Appuntamento con l’@more, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Miles Teller in una romantica commedia sul mondo degli incontri virtuali.

Solo un padre, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Luca Argentero interpreta un padre single che si ritrova ad accudire la sua piccola bambina.

Film di azione da vedere stasera in tv



Seized – Sotto ricatto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Scott Adkins e Mario Van Peebles in un action movie. Il figlio di un ex agente delle forze speciali viene rapito: il padre dovrà fare fuori tre bande criminali.

San Andreas, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Dwayne “The Rock” Johnson in un disaster movie. Dopo un cataclisma, un pilota di elicotteri cerca di salvare i suoi cari.

Jupiter – Il destino dell’universo, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Film delle sorelle Wachowski con protagonisti Channing Tatum, Mila Kunis ed Eddie Redmayne.

Film horror da vedere stasera in tv



Misteri nascosti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Radha Mitchell e Rupert Graves in un film su inquietanti leggende scozzesi. La riscoperta di un cadavere trascina una dottoressa in una spirale di terrore.

Film thriller da vedere stasera in tv



Serenity – L’isola dell’inganno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Matthew McConaughey e Anne Hathaway in un thriller ambientato su un’isola tropicale, in cui nulla è come sembra.

I programmi in chiaro



L’oro di Scampia, ore 21:25 su Rai 1



Film tv con Beppe Fiorello. Un insegnante di judo ha tra i suoi allievi un figlio che aspira ad andare alle Olimpiadi.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Sapiens – Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3



Mario Tozzi torna con un programma che pone l’attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell’uomo per preservarlo.

Milano 2020, ore 21:20 su Rete 4



Documentario giornalistico su come la città meneghina ha vissuto la pandemia di COVID-19 nello scorso anno.

Amici di Maria De Filippi, ore 21:25 su Canale 5



Talent show condotto da Maria De Filippi in cui alcuni ragazzi si sfidano a colpi di ballo e canto.

Madagascar 2 – Via dall’isola, ore 21:20 su Italia 1



Sequel del fortunato film di animazione della Dreamworks. Stavolta i protagonisti cercheranno di scappare.

Un marito per Cinzia, ore 21:15 su La7



Sophia Loren interpreta la figlia di un direttore d’orchestra che viene sedotta da un vedovo.

Nella morsa del ragno, ore 21:30 su TV8



Morgan Freeman in un thriller. Un’agente FBI e un criminologo devono ritrovare la figlia di un senatore.

Suicidio apparente – Il caso Mario Biondo, ore 21:25 su Nove



Mario, un cameraman, viene trovato morto. Sembra suicidio ma le indagini sottolineano altro.