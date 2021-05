Spice Girls, sequel del film Spice World per il 25esimo anniversario?

Pare che la mitica girl band stia lavorando ad alcuni progetti in occasione della celebrazione (prevista per il prossimo anno) di un quarto di secolo dal loro debutto. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, quattro delle cinque protagoniste del gruppo (a mancare all'appello, per ora, sarebbe Victoria) starebbero lavorando al sequel del film uscito nel 1997

Qualcosa bolle in pentola a casa delle Spice Girls: la mitica girl band che ha scritto un capitolo intero di storia del pop targato anni Novanta si starebbe preparando a celebrare in maniera epica il venticinquesimo anniversario del gruppo, che si terrà nel 2022.

In occasione del quarto di secolo che le Spice Girls compieranno, pare che ci siano in cantiere grandi progetti a tema. Uno su tutti, un potenziale sequel dei film Spice World.

Secondo quanto riporta il tabloid The Sun, quattro dei cinque membri originali della band avrebbero espresso la volontà di realizzare il seguito della pellicola uscita nel 1997.

Geri Halliwell, che adesso si chiama Horner dopo aver preso il cognome del marito (Ginger Spice), Melanie C (Sporty Spice), Mel Burton (Scary Spice) ed Emma Bunton (Baby Spice) avrebbero preso accordi con uno sceneggiatore per scrivere e realizzare un sequel, secondo le fonti riportate dal quotidiano britannico.

In pratica mancherebbe all'appello, per ora, soltanto Victoria Adams (Posh Spice), oggi meglio conosciuta come Victoria Beckham dato che pure lei, come l'ex collega Geri, ha preso il cognome del famosissimo marito...



"È ancora nelle fasi iniziali ma stanno parlando con nomi affermati del settore, il che dimostra che stanno considerando sul serio un ritorno sul grande schermo", queste le parole di una fonte vicina alle cantanti, riportate da The Sun.