Finding the Mother Tree, Amy Adams e Jake Gyllenhaal produttori

La pellicola vedrà Amy Adams coinvolta anche in qualità di attrice, stando a quanto riportato dal magazine Variety

L’opera di Suzanne Simard ha ricevuto grande attenzione venendo elogiata per l’importanza delle ricerche con cui ha influenzato anche James Cameron e il suo Albero delle anime all'interno di Avatar.

Finding the Mother Tree è il titolo del lavoro con il quale Suzanne Simard ha raccontato le sue lunghe ricerche, in un primo momento ridicolizzate, riguardanti la capacità degli alberi di comunicare tra di loro attraverso una straordinaria rete sotterranea di funghi.

Jake Gyllenhaal e Riva Marker hanno parlato del libro di Suzanne Simard: “Riguarda le cose più importanti: il modo in cui ci aiutiamo a vicenda, come ci deludiamo a vicenda e come ci ascoltiamo a vicenda. Dopo l’ultimo anno e mezzo, le lezioni sulla maternità, sulla connessione e sul mondo naturale sono ora più attuali che mai, siamo entusiasti di collaborare con Amy, la sua società e Suzanne Simard nell’adattamento cinematografico di quest’opera straordinaria”.

Per quanto riguarda la pellicola, sempre stando a quanto riportato da Variety, Amy Adams (FOTO) avrà anche il ruolo di protagonista.