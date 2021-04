Jennifer Lopez annuncia la fine delle riprese del film Shotgun Wedding

Jennifer Lopez , classe 1969 , ha condiviso una serie di scatti in compagnia di attori e membri della crew che l’hanno accompagnata in questo nuovo progetto cinematografico, nella prima foto la vediamo infatti al fianco di Josh Duhamel e Lenny Kravitz .

approfondimento

Jennifer Lopez festeggia il decimo anniversario del brano I’m Into You

In precedenza, la voce di Get Right ha condiviso anche un’altra foto che ha ottenuto numerosi commenti positivi e più di due milioni di like su Instagram.