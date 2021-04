Love and Monsters, alla scoperta degli effetti speciali: VIDEO

Per gli effetti speciali “Love and Monsters” è stato candidato agli Oscar 2021. Statuetta assegnata a “Tenet”

“Love and Monsters” è uno dei film più apprezzati tra quelli recentemente proposti dal catalogo Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW . Una pellicola con protagonista Joel Dawson, interpretato da Dylan O’Brien , che torna al cinema dopo la conclusione della saga di “Maze Runner”. Un titolo che avrebbe potuto fare il proprio esordio sul grande schermo, per poi giungere in streaming a causa della pandemia ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Molto apprezzato, stando ai numeri fatti registrare, principalmente da un pubblico molto giovane. Una pellicola godibile, stando alla critica, con un comparto tecnico di gran livello. Si registra, infatti, una candidatura agli Oscar 2021 per i migliori effetti speciali.

Proprio su questi si concentra un filmato diffuso attraverso i social di Netflix. Un interessante filmato dedicato al backstage, che mostra come certi effetti siano ben più “concreti” di quanto il pubblico possa pensare.

È possibile scoprire in che modo sia stata realizzata la scena del granchio gigante mostruoso sulla spiaggia. La creatura, d’un tratto, sferra un colpo sul terreno, sollevando un gran quantitativo di sabbia, travolgendo il protagonista. Per ottenere quest’effetto si è deciso di sfruttare un cannone caricato a sabbia. Una scena ripetuta per tre volte: “Credo Dylan stia ancora rimuovendo granelli di sabbia dai suoi capelli”. Dallo studio delle ombre alla presenza di un enorme granchio gonfiabile, adorato da cast e crew, sfruttato come punto di riferimento per gli attori. Tante curiosità per una pellicola molto interessante.