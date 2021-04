Rocky IV, il titolo della Director's Cut: ci sarà un documentario

Sylvester Stallone ha aggiornato i fan sulla versione definitiva di “Rocky IV”. Il titolo scelto è “Rocky Vs Drago – The Ultimate Director’s Cut”

Un lungo processo che sembra però quasi vicino alla propria conclusione. Stallone ha anche deciso di svelare al pubblico il titolo ufficiale del progetto. Ecco il suo messaggio postato su Instagram: “E ora qualche bella notizia! Abbiamo girato un documentario dietro le quinte mentre lavoravamo al montaggio di ‘Rocky IV’. Ecco un piccolo assaggio. Quando questo film uscirà, si intitolerà “ Rocky Vs Drago – The Ultimate Director’s Cut ”.

Alcuni fan lo ritenevano uno dei tanti progetti annunciati da Stallone. Dubitavano si potesse giungere a una proiezione cinematografica, così come alla realizzazione di un Blu-Ray definitivo. Il regista, attore e produttore ha invece portato avanti la propria idea, al fine di creare una director’s cut definitiva, che proponesse la sua visione finale ben 36 anni dopo l’uscita in sala del film (1986).

approfondimento

I migliori film da vedere ad aprile

Di particolare interesse anche il documentario, del quale è stato proposto un breve estratto. Vedere il dietro le quinte di questo lavoro, scoprendo le motivazioni che hanno portato al nuovo montaggio, è qualcosa che, stando alle reazioni sui social, entusiasma non poco i fan.

Stando a quanto rivelato fino a oggi, “Rocky vs. Drago – The Ultimate Director’s Cut” dovrebbe avere al proprio interno una versione estesa del match tra Ivan Drago e Apollo Creed, che ha portato alla morte del campione americano. È stato inoltre del tutto tagliato dal film l’imbarazzante robot di Paulie, SICO. Stallone ha dedicato dei filmati sui propri social al definitivo addio alla scena, che sembrava imbarazzarlo. Differente la versione di Robert Doornick, voce del robot e fondatore di International Robotics, che lo ha creato. A suo dire, il taglio sarebbe frutto della volontà di non pagare i diritti che gli spetterebbero. Non vi sono altri dettagli ma i fan di Rocky non vedono l’ora di poter apprezzare il nuovo film.