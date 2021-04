Creed 3, Sylvester Stallone annuncia che non sarà nel film

Confermato il terzo film della saga di “Creed”, spin-off del franchise di Rocky Balboa. Annunciata anche la scelta del regista, che sarà Michael B. Jordan . L’attore protagonista avrà un doppio ruolo. Sarà Adonis Johnson e, al tempo stesso, incaricato della gestione della pellicola dietro le telecamere. Si tratta del suo esordio in qualità di regista. Un compito a dir poco delicato, considerando anche quanto il pubblico abbia apprezzato i primi due capitoli, in grado di rilanciare la saga.

Non aiuterà di certo il fatto che Sylvester Stallone non farà parte del cast. In dubbio per molto tempo e al centro di voci, l’attore ha infine spiegato ai propri fan sui social d’essere pronto a restare fuori da questa produzione. È tempo di fare un passo indietro per Rocky, anche se questo non vuol dire rinunciare del tutto al personaggio, così come non vengono preclusi possibili ritorni futuri, magari con un emozionante cameo.

È tutto nelle mani di Jordan, dunque, che dovrà far fare il grande salto alla storia, senza l’ausilio di quell’effetto nostalgia rassicurante garantito dal suo mentore sul ring. Non vi è stato alcun post dedicato da parte di Stallone, il che suona un po’ strano. Il sito “Joblo” si è reso conto di un commento pubblicato sul profilo Instagram dell’attore, sceneggiatore, regista e produttore cinematografico. Sono migliaia ogni giorno ma in questo caso Sly ha deciso di rispondere.