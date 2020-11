Samaritan, Sylvester Stallone mostra il set del film

Sylvester Stallone ha pubblicato una foto direttamente dal backstage della nuova pellicola diretta da Julius Avery: “La scorsa notte ho girato scene per il fantastico film Samaritan. Guardate quant’è grande il set!”

Sylvester Stallone ( FOTO ) è pronto per una nuova avventura sul grande schermo. L’attore è attualmente impegnato sul set della nuova fatica cinematografica, come raccontato attraverso il suo profilo Instagram che conta più di dodici milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra backstage, servizi fotografici e momenti di relax.

Nel giro di poco tempo lo scatto ha fatto il pieno di consensi tanto da contare al momento più di 100.000 like , numerosi anche i commenti entusiasti da parte dei fan.

Sylvester Stallone , classe 1946 , ha pubblicato una foto per mostrare la grandezza e l’imponenza del set, queste le sue parole nella didascalia del post: “La scorsa notte ho girato scene per il fantastico film Samaritan. Guardate quant’è grande il set!”.

Poche ore fa l’attore ha condiviso uno scatto direttamente dal set di Samaritan, la nuova pellicola diretta da Julius Avery . Dopo lo stop in seguito all’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ), ora la produzione del film è tornata a lavoro.

Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 1 Nov 2020 alle ore 1:31 PST

Un post condiviso da Sly Stallone (@officialslystallone) in data: 12 Ott 2020 alle ore 2:20 PDT

Sylvester Stallone: il successo

approfondimento

Buon compleanno Sylvester Stallone: 10 curiosità sull’attore

Una carriera lunga mezzo secolo, Sylvester Stallone è tra i volti del mondo dorato di Hollywood più celebri e amati dal pubblico.

Nel corso degli anni l’attore ha regalato interpretazioni che hanno fatto la storia della settima arte, tra le sue pellicole più popolari spiccano Rocky e Rambo (FOTO).

Non sono mancati importanti riconoscimenti da parte della critica, come ad esempio ben tre prestigiose nomination agli Academy Awards e una vittoria alla settantatreesima edizione dei Golden Globe nella categoria Miglior attore non protagonista grazie al film Creed.