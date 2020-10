John Rambo, 5 curiosità sul film con Sylvester Stallone

approfondimento

In questo sequel si vede John Rambo in Thailandia, al confine con la Birmania. Ha detto addio alla propria vita di combattimenti, iniziando a lavorare su un battello che segue il corso del fiume Salween. Una vita serena interrotta dagli effetti del conflitto in Birmania. Che vede il regime militare contro i Karen, gruppo etnico locale. Rambo si ritrova però coinvolto in qualche modo, dovendo fare da guida a un gruppo di missionari protestanti. Questi devono viaggiare attraverso il fiume perché il percorso via terra è disseminato di mine. Ben presto il gruppo si ritroverà a scontrarsi con i militari.

Ecco alcune curiosità su “John Rambo”, penultimo capitolo della celebre saga, seguito da “Rambo: Last Blood”, giunto in sala nel 2019: