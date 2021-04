Riders of Justice, Mads Mikkelsen nel trailer del film

A guidare le azioni violente di Markus è un profondo desiderio di vendetta. Ha scoperto, infatti, che la morte di sua moglie non è stato frutto di un incidente. I responsabili dovranno pagare con la vita per questo.

É stato diffuso il primo trailer di “ Riders of Justice ”. Si tratta di un action thriller danese diretto e scritto da Anders Thomas Jensen, con protagonista Mads Mikkelsen . Disponibile nelle sale americane dal 14 maggio 2021 e in digitale dal 21 maggio.

La verità però viene rapidamente a galla. La morte di sua moglie non è avvenuta a causa di una fatalità. La donna è stata uccisa e i responsabili sono i membri di un gruppo noto come “Riders of Justice”. Per Markus avrà così inizio un percorso di violenza all’insegna della vendetta.

Il protagonista, come detto, è Mads Mikkelsen, che vestirà i panni di Markus. Questi è un soldato tornato a casa per prendersi cura di sua figlia. La giovane è rimasta sola dopo la morte della madre. Il suo decesso ha lasciato una profonda cicatrice in padre e figlia, che hanno provato ad accettare il tutto grazie al fatto che si sia trattato di un fatale incidente ferroviario.

I prossimi progetti di Mads Mikkelsen

Svariati i progetti cui Mads Mikkelsen ha preso parte negli ultimi anni, deliziando i suoi fan. Confermata la sua presenza in “Animali Fantastici 3”. Nel terzo capitolo della saga prenderà il posto di Johnny Depp nei panni di Grindelwald.

Annunciata, inoltre, la sua presenza in “Indiana Jones 5”, al fianco di Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge. Ha inoltre preso parte a “Chaos Walking”, pellicola con protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley. Si tratta dell’adattamento della trilogia di Patrick Ness, composta da tre romanzi. Al di là delle recensioni negativa negli USA, non è da escludere l’arrivo di altre pellicole in futuro.

Nel 2020 si è fatto apprezzare, infine, per “Another Round”, comedy-drama diretta da Thomas Vinterberg. Un film particolarmente apprezzato da pubblico e stampa. È infatti in lizza agli Oscar 2021 nella categoria “Miglior film internazionale”, mentre Vintenberg è in corsa per la categoria Miglior regista.