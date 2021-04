Roberto Benigni, un video inedito del 1982 svela la sua prima regia

approfondimento

Leone d'oro a Roberto Benigni: la sua straordinaria carriera. FOTO

"Prima del mio primo ciak da regista ho telefonato a Fellini e ad Antonioni. Ma non erano a casa". C’è allegria nel set notturno e freddo sul ponte di Castel Sant'Angelo che vede Roberto Benigni per la prima volta dietro la macchina da presa. È il 1982 e il futuro premio Oscar è alle prese con la sua prima regia, 'Le comiche finali', una serie di sketch da proiettare nei cinema "a fine film, o forse prima. Secondo a come mettono la pellicola".