Memory, Guy Pearce e Monica Bellucci nel film con Liam Neeson

Memory, la trama

approfondimento

Il protagonista del film è Liam Neeson che riviste i panni dell'esperto assassino Alex Lewis che rifiuta di portare a termine il lavoro di una pericolosa organizzazione criminale divenendo così un bersaglio.

Vincent Serra e Linda Amitead, interpretati rispettivamente da Guy Pearce e Taj Atwal, sono due veterani dell’FBI coinvolti in un’investigazione nella tratta di persone, come loro anche Hugo Marquez, i cui panni vengono rivestiti da Harold Torres, Monica Bellucci. è la magnate locale Davana Sealman.

Un susseguirsi di azioni intrecciano le vite dei protagonisti mentre Alex deve affrontare un'importante perdita della memoria.

Per quanto riguarda la produzione, stando sempre a quanto riportato dal magazine, le riprese sono attualmente in corso in Bulgaria, non ci sono invece notizie per quanto riguarda la data di distribuzione, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri.